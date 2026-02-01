Le PSG fait un choix fort au mercato et se justifie

Le PSG n'a pas recruté, mais n'a pas souhaité de départs majeurs dans son effectif cet hiver non plus. Un joueur en a fait les frais et Luis Enrique l'assume.

A la veille du dernier jour du mercato , il y a toujours aussi peu de mouvements au sein du PSG . Cela a le don d’inquiéter les supporters, qui voient bien que leur équipe est en souffrance. Paris n’a pas réussi à terminer dans le Top8 de la Ligue des Champions et n’est pas leader de Ligue 1. L’an dernier à la même époque, le club de la capitale commençait sa montée en puissance et devenait irrésistible.

Le PSG refuse de laisser Lee partir

Avec sa volonté de garder un effectif quasiment inchangé, Luis Enrique a étonné. Et s’il semble en payer le prix sur le plan physique, l’Espagne est têtu et il est persuadé que son équipe est toujours aussi forte. Il n’y a donc pas d’arrivées majeures, mais pas de départ non plus. Malgré sa demande et l’intérêt de l’Atlético de Madrid, Kang-In Lee n’a pas été libéré.

Un choix fort tant le Sud-Coréen aimerait avoir plus de temps de jeu et s’en agace quelque peu, même s’il a été longtemps blessé. Mais Luis Enrique n’a eu aucun mal à justifier sa décision avant le match face à Strasbourg. « Il a été important pour nous. Il est arrivé en même temps que moi. Il a toujours été important même s’il lui a manqué de la régularité pour être encore plus important. Il a le niveau technique et physique. On a confiance en lui », a assuré l’entraîneur espagnol. Ce dernier a en effet donné de la visibilité à Lee cette saison, même si c’était surtout lié aux nombreuses absences en attaque.

Le Sud-Coréen sait bien que, quand l’effectif sera au complet, il sera au mieux un remplaçant, au pire un joueur qui suit le match des tribunes. Si cela a été accepté l’an dernier, les sollicitations venues d’Espagne devraient faire réfléchir Lee l’été prochain si jamais la tendance ne s’inversait pas pour lui au PSG.