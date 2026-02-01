ICONSPORT_279851_0098

Le PSG fait un choix fort au mercato et se justifie

PSG01 févr. , 12:40
parGuillaume Conte
1
Le PSG n'a pas recruté, mais n'a pas souhaité de départs majeurs dans son effectif cet hiver non plus. Un joueur en a fait les frais et Luis Enrique l'assume.
A la veille du dernier jour du mercato, il y a toujours aussi peu de mouvements au sein du PSG. Cela a le don d’inquiéter les supporters, qui voient bien que leur équipe est en souffrance. Paris n’a pas réussi à terminer dans le Top8 de la Ligue des Champions et n’est pas leader de Ligue 1. L’an dernier à la même époque, le club de la capitale commençait sa montée en puissance et devenait irrésistible.

Le PSG refuse de laisser Lee partir

Avec sa volonté de garder un effectif quasiment inchangé, Luis Enrique a étonné. Et s’il semble en payer le prix sur le plan physique, l’Espagne est têtu et il est persuadé que son équipe est toujours aussi forte. Il n’y a donc pas d’arrivées majeures, mais pas de départ non plus. Malgré sa demande et l’intérêt de l’Atlético de Madrid, Kang-In Lee n’a pas été libéré.
Un choix fort tant le Sud-Coréen aimerait avoir plus de temps de jeu et s’en agace quelque peu, même s’il a été longtemps blessé. Mais Luis Enrique n’a eu aucun mal à justifier sa décision avant le match face à Strasbourg. « Il a été important pour nous. Il est arrivé en même temps que moi. Il a toujours été important même s’il lui a manqué de la régularité pour être encore plus important. Il a le niveau technique et physique. On a confiance en lui », a assuré l’entraîneur espagnol. Ce dernier a en effet donné de la visibilité à Lee cette saison, même si c’était surtout lié aux nombreuses absences en attaque.
Le Sud-Coréen sait bien que, quand l’effectif sera au complet, il sera au mieux un remplaçant, au pire un joueur qui suit le match des tribunes. Si cela a été accepté l’an dernier, les sollicitations venues d’Espagne devraient faire réfléchir Lee l’été prochain si jamais la tendance ne s’inversait pas pour lui au PSG.
K. Lee

K. Lee

South KoreaCorée du Sud Âge 24 Attaquant

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts1
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_282660_0333
OM

OM : O'Riley prend la porte, le grand ménage continue

ICONSPORT_274852_0306
Ligue 1

PFC - OM : Daniel Bravo suspendu par BeIN Sports

ICONSPORT_283327_0234
LOSC

Lille : L'astuce originale de Genesio pour piéger l'OL

Fil Info

01 févr. , 13:20
OM : O'Riley prend la porte, le grand ménage continue
01 févr. , 13:00
PFC - OM : Daniel Bravo suspendu par BeIN Sports
01 févr. , 13:00
Lille : L'astuce originale de Genesio pour piéger l'OL
01 févr. , 12:20
L'OM change d'avis, Vermeeren fait ses valises
01 févr. , 12:00
L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé
01 févr. , 11:40
PSG : Un nouveau et un retour contre Strasbourg
01 févr. , 11:40
Mercato : Lookman annule son transfert à Fenerbahçe !
01 févr. , 11:20
Enzo Fernandez se sert du PSG, et ça marche

Derniers commentaires

PFC - OM : Daniel Bravo suspendu par BeIN Sports

Plus entendre ce niçois va nous faire des vacances 🖕

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Ça va pas ??il est trop vieux et trop cher arrêtez les gars

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Nonnnnnnnn!!!!

Le PSG fait un choix fort au mercato et se justifie

Mais moi qui adore et surtout avec tellement de souvenirs avec le PARC...quand je vois le stade de tottenham 62000 places ( populous ) ça fait grave envie il est sublime...alors le meme genre mais avec 20 000 de plus !!!! Ça serait magnifique, ÉNORME... et j oublie pas les 20 000 supporters qui attendent un abonnement car le PARC est trop petit..... et le PARC fera jamais plus que 60 000 ...pas facile de décidé entre un PARC agrandi ou un stade ultra moderne de 80 000....voir plus

L'OL et le Real en finale pour Benzema, c'est confirmé

Reviens à la maison bordel 🥰🥰🥰

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
46201514341618
2
Paris Saint Germain
45191432411526
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Paris
21205692634-8
14
Nice
211963102536-11
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading