Luis Enrique a bien fait tourner... 2 titulaires habituels... Zaire Emery, Doue et Barcola font leur match comme Chevalier. Strasbourg est intéressant aussi dans le jeu
On vient de prendre la douche froide oui
Et très bel arrêt du Cheval , bon pour son moral …🤪🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Et on entend déjà plus que les supps du Pgégé 😆🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦
Bé c'est toi qui commence a dire qu'on fait les poubelles de Rennes avec ton commentaire principal... Donc Matic aime ce commentaire c'est tout... Et Omari, il a fait une bonne rentrée en EL et une moins bonne apres.. d'ou le banc de touche. Pour Damien Da Sylva, je ne l'ai pas trouvé bon ou nul... C'était juste un gars pr dépanner.. Mais bon si tu veux aller par là, tous les clubs poubelles ont été la poubelle un jour ou l'autre. Tu manques un peu de lucidité là. Et pour le clubisme mais laisse moi rire.. JE te pose une simple question : Tu es fan de quoi exactement ? un groupe ? une série ? Parce que cette histoire de clubisme me gave perso... J'ai d'autres passion hors du foot MOI. JE ne suis pas encré dans le clubisme comme tu as l'air de penser.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
Quand il est titulaire, il est fantomatique. Quand il sort du banc, il te change un match. Je vous présente Gonçalo Ramos 😅
🔴🔵L'avis de Rothen et Papin sur le cas Ramos 🎙️"Lorsqu'il est titulaire, il n'arrive pas à se mettre au niveau de ses coéquipiers. Il a perdu du crédit" 🎙️"Quand tu fais appel à ce genre de joueur, pour jouer dans le système Luis Enrique, pour moi, ce n'est pas possible"