Régulièrement utilisé par Luis Enrique ces dernières semaines, Gonçalo Ramos n’a pas profité des absences pour gagner des points au PSG.

Confronté à de nombreuses absences dans le secteur offensif ces dernières semaines (Dembélé, Doué), Luis Enrique n’a pas eu d’autre choix que de faire confiance à Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais a beaucoup joué, mais n’a pas vraiment gagné de points aux yeux de son entraîneur. C’est même l’inverse, à tel point que Luis Enrique a décidé d’aligner Senny Mayulu en pointe contre le FC Barcelone, un choix gagnant puisque le Titi parisien a marqué avant que Gonçalo Ramos ne donne la victoire aux siens en tant que joker. Sur l’antenne de RMC, Jérôme Rothen a évoqué le cas Gonçalo Ramos . Et pour l’ancien joueur du PSG et de l’AS Monaco, le constat est clair : l’ancien attaquant du Benfica Lisbonne n’est tout simplement pas au niveau, notamment sur le plan technique, des autres joueurs offensifs de l’effectif parisien.

Son incompatibilité avec la philosophie de jeu de Luis Enrique en fait par ailleurs un handicap trop important. De quoi envisager un départ cet hiver ou lors du prochain mercato estival ? La question se posera forcément si les performances de Gonçalo Ramos ne s’améliorent pas. « A chaque fois qu’il joue comme titulaire, on reste tous sur notre faim. Pourquoi ? Car il n’arrive pas à se mettre au niveau de ses coéquipiers. Il n’arrive pas à se mettre au niveau des titulaires habituels. N’allez pas me faire croire que Luis Enrique qui est l’un des plus grands tacticiens au monde demande à Gonçalo Ramos de faire la même chose que Dembélé, Kang-in Lee ou Mayulu en tant que numéro neuf » analyse l'animateur de Rothen s'enflamme, avant de poursuivre.

« Il adapte sa tactique, il habitue les joueurs à faire autre chose avec Ramos. Le problème c’est qu’il est emprunté techniquement. Quand il est titulaire, il est très rarement buteur et pourtant il a beaucoup joué. Il a perdu du crédit. Ce n’est même pas un problème d’entraîneur car au Portugal, beaucoup de gens se demandent pourquoi Cristiano Ronaldo joue tous les matchs. Pensez-vous que Ramos peut prendre sa place ? » juge Jérôme Rothen, très déçu par le rendement bien trop limité de l’attaquant portugais en ce début de saison. Reste à voir si Gonçalo Ramos parviendra à inverser la tendance, ce qui paraît bien difficile maintenant que les nombreux titulaires blessés jusqu’à présent vont revenir.