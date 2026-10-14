Parc des Princes : Poissy menace poliment le PSG

Le Paris Saint-Germain ne devrait pas tarder à annoncer quel projet il a retenu pour son stade. Mais ce mercredi, Sandrine Berno Dos Santos, maire de Poissy, a changé de ton avec le club de la capitale et dément avoir fait le forcing pour convaindre le PSG de choisir sa ville.

Extension du Parc des Princes, Massy ou Poissy, trois projets sont encore en lice pour ce qui sera le futur stade du PSG. Si les supporters espèrent tous que Nasser Al-Khelaifi choisira de rester dans le stade de la porte de Saint-Cloud, les deux communes de la région parisienne pensent encore avoir une chance d'accueillir cette structure sportive et commerciale axée autour d'un stade de 70.000 places. Mais, dans une vidéo mise en ligne ce mercredi sur les réseaux sociaux, Sandrine Berno Dos Santos, maire de Poissy, estime que c'est elle qui doit dicter le rythme des opérations et pas le Paris Saint-Germain.

Alors que sa ville accueille le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain, l'élue de droite a tenu à envoyer un message aux dirigeants des champions d'Europe et à ses administrés, dont certains estiment qu'elle est trop passive dans ce dossier. La semaine passée, plusieurs médias affirmaient que Poissy tentait de séduire le PSG pour que ce dernier dise oui. Une version démentie par la maire, qui avait mardi une réunion avec le club parisien pour un comité de pilotage avant une décision finale attendue dans les prochaines semaines et peut-être même avant la fin du mois d'octobre.

Poissy ne cédera pas tout au PSG

Via un message sur Facebook, l'élue a confirmé avoir adressé un courrier au PSG. « Nous étudions les possibilités, mais nous voulons aussi des garanties sur les enjeux essentiels comme l'accessibilité du site, la sécurité aux abords du stade, l'avenir industriel et les retombées pour notre territoire. Et c'est tout le sens du courrier qui a été adressé au PSG avec les autres acteurs du territoire : veiller à ce qu'un éventuel projet réponde avant tout aux attentes des élus, des habitants et du territoire. Car sur ce dossier, notre priorité reste inchangée : défendre les intérêts de Poissy et défendre les intérêts des Pisciacais. Un projet de cette ampleur ne peut pas se construire uniquement autour des besoins d'un club, aussi prestigieux soit-il. Il doit prendre en compte notre ville, son avenir économique, ses habitants et son tissu industriel. Alors je le redis très clairement : rien ne pourra se faire à Poissy sans la préservation d'un outil industriel et sans concertation avec les habitants. Nous abordons ce dossier avec sérieux, responsabilité et exigence. Nous sommes prêts à poursuivre le travail, mais pas à n'importe quelle condition. Le PSG le sait et travaille avec nous dans ce sens », a précisé Sandrine Berno Dos Santos.