Barcola

140 millions d'euros, le PSG innocenté dans le dossier Barcola

Premier League
parClaude Dautel
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Après sa mauvaise prestation contre Manchester City, dimanche dernier, Bradley Barcola fait l'objet de très vives critiques en Premier League. Pour certains, le PSG a roulé Liverpool en lui vendant l'attaquant français pour 140ME. Ce n'est pas l'avis de l'entraîneur des Reds.
Enthousiastes à l'idée de voir Bradley Barcola signer dans leur club de coeur cet été, après une longue bataille avec les dirigeants du Paris Saint-Germain, les fans de Liverpool sont désormais très critiques envers le joueur formé à l'Olympique Lyonnais. Il est indéniable que depuis le début de la saison, Barcola est fantomatique avec des statistiques qui font de la peine, à savoir 0 but marqué et 0 passe décisive. Et dimanche, la copie rendue par l'international français face à Manchester City dans un match suivi par des dizaines de millions de téléspectateurs sur toute la planète en a remis une couche. Ils sont désormais de plus en plus nombreux, y compris chez les consultants anglais, à se dire que les Reds ont fait n'importe quoi en dépensant 140 millions d'euros pour faire venir l'ailier français du PSG. Mais ce n'est pas l'opinion d'Andoni Iraola, l'entraîneur du club de la Mersey.

Barcola ne marche pas seul à Liverpool

Avant le match de Ligue des champions contre le club autrichien de LASK, Andoni Iraola est monté brutalement au créneau pour défendre Bradley Barcola face aux énormes critiques dont il fait l'objet. « Contre City, si Lewis Koumas met le but, ça fait une passe décisive pour Bradley Barcola. C’est un bon joueur, il joue bien, il produit beaucoup. Parfois, on est trop concentré sur ces statistiques. J’étais satisfait de beaucoup de choses l’autre jour avec Bradley. On a eu de bonnes situations, mais on ne les a pas conclues. Mais lui et Florian Wirtz, ce sont deux joueurs en qui j’ai confiance à 100 %. Bradley est le dernier qui est arrivé. Plus il jouera, plus il aura les connexions avec ceux qui sont autour de lui et il sera meilleur, oui », a prévenu l'entraîneur de Liverpool, histoire d'apporter du soutien au joueur de 24 ans.
Si Bradley Barcola focalise actuellement les critiques, c'est surtout parce qu'il s'ajoute à la liste des joueurs recrutés à prix d'or ces deux dernières saisons par Liverpool et dont le rendement n'est pas du tout à la hauteur de l'investissement financier. Parce que avant les 140 millions d'euros dépensés pour le joueur du PSG, les Reds avaient lâché l'an dernier 145 millions d'euros pour Alexander Isak et 125 millions d'euros pour Florian Wirtz. Des joueurs qui n'ont pas répondu aux attentes, ce qui a forcément mis encore plus de pression sur les épaules de Bradley Barcola.
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