Parc des Princes : Le PSG lance un sondage qui change tout

Le Paris Saint-Germain lance ce lundi un sondage qui risque de faire du bruit au sein de la communauté des supporters du PSG. En effet, cela concerne le stade où l'équipe de Luis Enrique jouera à l'avenir. Et le Parc des Princes n'est pas cité.

Tandis que les champions d'Europe sont partis à Leverkusen, où le Paris Saint-Germain jouera mardi soir en Ligue des champions, des supporters du PSG vont recevoir dans les prochaines heures et pendant un mois un questionnaire concernant le possible futur stade du club de la capitale. En effet, Le Parisien explique que ce sont 90.000 fans parisiens vont recevoir par mail un sondage. Il s'agit pour Nasser Al-Khelaifi et les responsables de ce dossier de connaître les souhaits des supporters et les avis sur les deux dossiers qui sont en finale, à savoir Massy et Poissy. En septembre, le Paris SG a participé à une réunion dans les deux villes afin de rencontrer les décideurs locaux, mais le PSG veut désormais connaître aussi l'opinion des supporters, dont la vie va changer s'il faut rejoindre ces villes pour suivre un match dans les années qui viennent.

Le PSG prépare son déménagement du Parc des Princes

A l'heure où l'avenir du Parc des Princes est uniquement lié au résultat des prochaines élections municipales, et au désir du futur maire d'accepter ou non de vendre le stade de la porte de Saint-Cloud au PSG, le Paris Saint-Germain veut impliquer ses supporters dans ses décisions. Car on parle tout de même d' un prochain stade dont le coût pourrait atteindre le milliard d'euros tant le projet parisien est ambitieux. Dans ce sondage ambitieux, puisqu'il va impliquer 90.000 supporters, les dirigeants du PSG souhaitent savoir ce que les fans souhaitent trouver dans et autour du stade, s'ils sont prêts à venir en transport en commun, si l'organisation de concerts suscite de l'intérêt. On n'en est pas à demander les boissons à vendre dans les buvettes, mais presque.