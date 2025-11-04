PSG : Pacho invité à gommer ce défaut très agaçant

Le PSG possède dans ses rangs l'un des meilleurs défenseurs du monde en la personne de Willian Pacho. Mais le crack équatorien a encore du travail à abattre pour être considéré à sa juste valeur.

Le PSG a eu le nez fin il y a quelques mois pour recruter Willian Pacho. Le défenseur équatorien s'est très vite adapté aux idées de jeu de Luis Enrique. Le joueur de 24 ans est un titulaire presque indéboulonnable des champions d'Europe. Pourtant, il n'a pas encore passé le cap nécessaire pour être considéré comme le meilleur à son poste. Il n'a par exemple pas été présent parmi les nommés du dernier Ballon d'Or 2025. Une injustice pour beaucoup mais assez normal pour son ancien entraineur, Renato Paiva.

Pacho, encore des progrès à faire

Lors d'un entretien accordé à RMC, le technicien portugais, qui avait sous ses ordres Pacho du côté de l’Independiente del Valle, a en effet avoué que le défenseur parisien manquait parfois de vice et de caractère : « Ses qualités sont très importantes dans la culture footballistique actuelle : la tactique, le physique. (...) C’est un garçon très fermé, il ne parle pas beaucoup. (...) Dans sa position il doit parler, il doit diriger la ligne défensive, il doit parler de la défense avec ses milieux.

Mais c’est Pacho. Pacho n’est pas comme ça et sa personnalité, selon moi, influence les aspects négatifs de son jeu. Dans les moments de contacts, dans les duels, il faut être méchant en tant que défenseur et il faut être agressif. Et ça c’est complétement l’opposé de ce qu’est Pacho en tant que personne… ».

Lire aussi PSG : Le Roi Neuer est fan de Lucas Chevalier

Ce mardi soir au Parc des Princes face au Bayern Munich en Ligue des champions, Willian Pacho devra une nouvelle fois se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Surtout avec un duel à venir l'opposant à Harry Kane qui fait saliver les fans et observateurs du ballon rond. Le moment est certainement venu d'être un peu plus « méchant ».