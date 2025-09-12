OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

Ils vont vouloir montrer qu'ils ont le niveau- Olivier Rodriguez au sujet de Lee, Ramos et Mbaye
Tu galère dans ta vie toi mdr en plus tu sais pas lire ,le gars dit qu'il sera toujours supporters mais il ch💩 sur le club ? Mdr quand a rabiot, il a juste fait un message parce que 2/3 jours avant il lui a été reproché de ne pas avoir fait ses adieux au supporters, sinon il en a rien a secouer de vous 🤣c'est juste il aimerait ne pas se faire siffler partout et comme l'om c'est des footix facilement manipulable, autant en profiter, vous êtes tellement des footix que meme a l'entrée de votre stade y a écrit une demande pour porter le maillot de l'om 🤣🤣quelle bande de guignols, ils ont tout les maillots sauf celui de leurs club ou alors ils ont honte de le mettre ,y a qu'à voir henni qui en est le parfait exemple, faut éviter de oarler foot quand on comprend rien 😉 t'arrive meme pas a comprendre 3 lignes d'un joueur donc bon...
C'est incroyable comment vous les marseillais, vous comprenez tout de traversé, le mec parle du coach pas du psg, il le dit lui-même qu'il restera un supporter du PSG, alors que la mère Rabiot à littéralement chier et pisser sur vous 😂😂😂
Vizir le fakir en PLS
Ils ne s'aiment pas, c'est normal aussi.
oui, j'en arrive même à me dire que s'il y avait eu la possibilité de faire une grosse vente avec lui, si on aurait pas du saisir l'occasion...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
