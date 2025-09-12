ICONSPORT_267396_0411

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

PSG12 sept. , 10:00
parGuillaume Conte
Le PSG, à la composition d'équipe si immuable ces derniers mois, va devoir changer ses plans en attaque pour les matchs à venir. Les remplaçants vont tenter de gagner leur place pour affronter l'OM. 
Après le coup de gueule de la part du PSG, c’est Luis Enrique qui va devoir s’occuper des pots cassés. Paris se prépare à affronter Lens ce dimanche au Parc des Princes, et ce sera déjà sans deux de ses cadres offensifs : Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Habitué à tourner avec quatre joueurs pour trois attaquants, l’entraîneur espagnol va devoir puiser dans ses réserves dès le début des semaines à trois matchs. Une situation inhabituelle pour Paris, qui n’a pas vu ses joueurs fréquenter l’infirmerie la saison passée, et cela réduisait donc sacrément la concurrence. Là, ce sont les joueurs de second plan qui vont être mis en avant, avec un turnover qui concernera la prochaine série de trois matchs, face à Lens, Bergame et enfin l'OM le 21 septembre prochain. 
L’idée sera de donner du temps de jeu à trois joueurs qui auront forcément au moins une titularisation à chaque match à se partager : Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye. Des joueurs peu habitués à être sollicités d’entrée de jeu, et qui devront aussi faire attention à ne pas se blesser avec ce temps de jeu en augmentation soudaine. C’est ce que souligne le préparateur physique Olivier Rodriguez dans les colonnes du Parisien. 
Ils vont vouloir montrer qu'ils ont le niveau
- Olivier Rodriguez au sujet de Lee, Ramos et Mbaye
« Luis Enrique au début de cette saison a dû constituer deux groupes. Un avec les douze joueurs les plus sollicités qui ont suivi un programme d’entretien pour ne pas arriver en déconditionnement, c’est-à-dire en manque d’entraînement, et un avec les autres qui avaient moins joué pour les soumettre à une vraie préparation d’intersaison. C’est dans ce groupe-là qu’il va désormais piocher. Ils n’ont pas tellement l’habitude d’être autant sollicités. Or, le corps n’aime pas les changements. Mais ils vont vouloir montrer qu’ils ont le niveau. C’est à eux de saisir leurs chances », a souligné celui qui a oeuvré au Havre avec Paul Le Guen. 
En effet, ces derniers temps, les joueurs offensifs cités n’ont pas beaucoup eu leur chance. Et la saison particulière qui débute et les blessures permettent à ces éléments d’enfin pouvoir montrer leur talent pendant ces prochaines semaines. 
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs3
V
Victoire3
M
Match nul0
D
Défaite0
Buts Marqués8
Buts Encaissés3

Matchs Récents

Tout afficher
30 août 2025 à 21:05
Ligue 1
ToulouseToulouse
3
6
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
22 août 2025 à 20:45
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
1
0
Match terminé
Angers SCOAngers SCO

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Gonçalves Neves
87.

J. Gonçalves Neves

PORPOR Âge 20 Milieu
Matchs2
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
O. Dembélé
10.

O. Dembélé

FRAFRA Âge 28 Attaquant
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Tu galère dans ta vie toi mdr en plus tu sais pas lire ,le gars dit qu'il sera toujours supporters mais il ch💩 sur le club ? Mdr quand a rabiot, il a juste fait un message parce que 2/3 jours avant il lui a été reproché de ne pas avoir fait ses adieux au supporters, sinon il en a rien a secouer de vous 🤣c'est juste il aimerait ne pas se faire siffler partout et comme l'om c'est des footix facilement manipulable, autant en profiter, vous êtes tellement des footix que meme a l'entrée de votre stade y a écrit une demande pour porter le maillot de l'om 🤣🤣quelle bande de guignols, ils ont tout les maillots sauf celui de leurs club ou alors ils ont honte de le mettre ,y a qu'à voir henni qui en est le parfait exemple, faut éviter de oarler foot quand on comprend rien 😉 t'arrive meme pas a comprendre 3 lignes d'un joueur donc bon...

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

C'est incroyable comment vous les marseillais, vous comprenez tout de traversé, le mec parle du coach pas du psg, il le dit lui-même qu'il restera un supporter du PSG, alors que la mère Rabiot à littéralement chier et pisser sur vous 😂😂😂

La Vente OM est finie, McCourt dit tout

Vizir le fakir en PLS

OL : Umtiti à Lyon, c'est un plébiscite

Ils ne s'aiment pas, c'est normal aussi.

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

oui, j'en arrive même à me dire que s'il y avait eu la possibilité de faire une grosse vente avec lui, si on aurait pas du saisir l'occasion...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

