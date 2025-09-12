OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

Le PSG, à la composition d'équipe si immuable ces derniers mois, va devoir changer ses plans en attaque pour les matchs à venir. Les remplaçants vont tenter de gagner leur place pour affronter l'OM.

Après le coup de gueule de la part du PSG , c’est Luis Enrique qui va devoir s’occuper des pots cassés. Paris se prépare à affronter Lens ce dimanche au Parc des Princes, et ce sera déjà sans deux de ses cadres offensifs : Désiré Doué et Ousmane Dembélé. Habitué à tourner avec quatre joueurs pour trois attaquants, l’entraîneur espagnol va devoir puiser dans ses réserves dès le début des semaines à trois matchs. Une situation inhabituelle pour Paris, qui n’a pas vu ses joueurs fréquenter l’infirmerie la saison passée, et cela réduisait donc sacrément la concurrence. Là, ce sont les joueurs de second plan qui vont être mis en avant, avec un turnover qui concernera la prochaine série de trois matchs, face à Lens, Bergame et enfin l'OM le 21 septembre prochain.

L’idée sera de donner du temps de jeu à trois joueurs qui auront forcément au moins une titularisation à chaque match à se partager : Gonçalo Ramos, Kang-In Lee et Ibrahim Mbaye. Des joueurs peu habitués à être sollicités d’entrée de jeu, et qui devront aussi faire attention à ne pas se blesser avec ce temps de jeu en augmentation soudaine. C’est ce que souligne le préparateur physique Olivier Rodriguez dans les colonnes du Parisien.

Ils vont vouloir montrer qu'ils ont le niveau - Olivier Rodriguez au sujet de Lee, Ramos et Mbaye

« Luis Enrique au début de cette saison a dû constituer deux groupes. Un avec les douze joueurs les plus sollicités qui ont suivi un programme d’entretien pour ne pas arriver en déconditionnement, c’est-à-dire en manque d’entraînement, et un avec les autres qui avaient moins joué pour les soumettre à une vraie préparation d’intersaison. C’est dans ce groupe-là qu’il va désormais piocher. Ils n’ont pas tellement l’habitude d’être autant sollicités. Or, le corps n’aime pas les changements. Mais ils vont vouloir montrer qu’ils ont le niveau. C’est à eux de saisir leurs chances », a souligné celui qui a oeuvré au Havre avec Paul Le Guen.

En effet, ces derniers temps, les joueurs offensifs cités n’ont pas beaucoup eu leur chance. Et la saison particulière qui débute et les blessures permettent à ces éléments d’enfin pouvoir montrer leur talent pendant ces prochaines semaines.