ICONSPORT_261501_0122
Luis Campos Luis Enrique PSG

Objectif zéro recrue, le PSG se lance un défi

PSG27 nov. , 19:00
parEric Bethsy
1
Malgré les critiques sur la profondeur de son effectif, le Paris Saint-Germain ne compte pas changer ses plans. Les Parisiens n’agrandiront pas leur groupe cet hiver et continueront à miser sur les jeunes du centre de formation.
Le Paris Saint-Germain ne recule pas. Cet été, le club de la capitale a limité son recrutement pour laisser l’entraîneur Luis Enrique travailler avec un groupe restreint complété par des jeunes. La stratégie avait parfaitement fonctionné la saison dernière. Mais l’hécatombe subie ces derniers mois a clairement montré les limites de l’effectif. Pas de quoi changer les plans de la direction qui, selon le journaliste Dominique Sévérac, ne compte pas se montrer active durant le mercato hivernal.

Lire aussi

PSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussiPSG : Campos révèle ses secrets pour un mercato réussi
« Pour l'instant, le plan consiste à ne pas recruter cet hiver et faire confiance aux jeunes, en espérant stopper l'avalanche de blessures, a relayé notre confrère du Parisien. Paris a peu recruté cet été selon une logique qui perdure cet hiver. Confiance à ce groupe champion d'Europe et à la marge de progression notable. Deux éléments peuvent changer la donne : immense blessure d'un cadre, un titulaire et départ d'un remplaçant habituel (Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Lucas Beraldo…). Chaque départ sera compensé. »
Les informations du quotidien régional confirment la tendance récemment évoquée. La semaine dernière, Luis Enrique annonçait déjà la couleur. « C’est important pour moi et pour le club de donner de la confiance aux joueurs du centre de formation. Les joueurs pour lesquels on considère qu’ils ont le niveau, ils vont avoir de la confiance et c’est pour ça qu’on ne signe pas de joueurs extérieurs. C’est plus facile pour un titi, français, de jouer au PSG, que de dépenser beaucoup d’argent sur un joueur qui vient d’un autre club », expliquait le coach parisien qui a titularisé le titi Quentin Ndjantou en pointe contre Tottenham (5-3) mercredi en Ligue des Champions.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0166
OM

Il donne des points à l'OM, Newcastle le vire

ICONSPORT_274616_0021
Europa Conference League

ECL : Programme et résultats de la 4e journée

Europa League
Europa League

EL : Programme TV et résultats de la 5e journée

ICONSPORT_278326_0108
Europa League

Surprise, Nice s’incline en Europa League

Fil Info

21:00
Il donne des points à l'OM, Newcastle le vire
20:47
ECL : Programme et résultats de la 4e journée
20:46
EL : Programme TV et résultats de la 5e journée
20:43
Surprise, Nice s’incline en Europa League
20:35
EL : Le LOSC dynamite le Dinamo
20:30
Rennes remonte en flèche, Habib Beye en était sûr
20:00
ECL : Strasbourg - Crystal Palace : les compos (21h sur Canal+)
20:00
De Zerbi est à bout, l’OM lui offre une recrue
19:51
EL : Maccabi Tel-Aviv - OL : les compos (21h sur Canal+ Foot)

Derniers commentaires

De Zerbi est à bout, l’OM lui offre une recrue

Lookman ferait l affaire

PSG : La grande annonce de Marquinhos sur son avenir

Marquinhos 😍😍😍😍 reste jusqu a tes 35 ...meme 40 !!!! Ton nom est gravé a jamais PSG !!!

Objectif zéro recrue, le PSG se lance un défi

Stratégie assumée . Si tu forme des jeunes , il va falloir leur faire confiance

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

"mais on ne gobait rien du tout." omg. le type en a encore plein la bouche. mais reveilles toi. tout le monde a tenté de t expliquer depuis 2 ans. t es la groupie n 2. et la encore ou il est en proces , que Bota va aussi le mettre a tribunal, toi tu oses encore dire du bien de ce mec. mdr. t en es un sacré qd meme

« Chevalier a tout perdu » : Le PSG en panique

mais si on ira loin .Il faut arreté de le casser.il n'a pas fait de miracles hier c'est sur mais on doit le mettre en confiance

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading