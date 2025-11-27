Objectif zéro recrue, le PSG se lance un défi

Malgré les critiques sur la profondeur de son effectif, le Paris Saint-Germain ne compte pas changer ses plans. Les Parisiens n’agrandiront pas leur groupe cet hiver et continueront à miser sur les jeunes du centre de formation.

Le Paris Saint-Germain ne recule pas. Cet été, le club de la capitale a limité son recrutement pour laisser l’entraîneur Luis Enrique travailler avec un groupe restreint complété par des jeunes. La stratégie avait parfaitement fonctionné la saison dernière. Mais l’hécatombe subie ces derniers mois a clairement montré les limites de l’effectif. Pas de quoi changer les plans de la direction qui, selon le journaliste Dominique Sévérac, ne compte pas se montrer active durant le mercato hivernal.

« Pour l'instant, le plan consiste à ne pas recruter cet hiver et faire confiance aux jeunes, en espérant stopper l'avalanche de blessures, a relayé notre confrère du Parisien. Paris a peu recruté cet été selon une logique qui perdure cet hiver. Confiance à ce groupe champion d'Europe et à la marge de progression notable. Deux éléments peuvent changer la donne : immense blessure d'un cadre, un titulaire et départ d'un remplaçant habituel (Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Lucas Beraldo…). Chaque départ sera compensé. »

Les informations du quotidien régional confirment la tendance récemment évoquée. La semaine dernière, Luis Enrique annonçait déjà la couleur. « C’est important pour moi et pour le club de donner de la confiance aux joueurs du centre de formation. Les joueurs pour lesquels on considère qu’ils ont le niveau, ils vont avoir de la confiance et c’est pour ça qu’on ne signe pas de joueurs extérieurs. C’est plus facile pour un titi, français, de jouer au PSG, que de dépenser beaucoup d’argent sur un joueur qui vient d’un autre club », expliquait le coach parisien qui a titularisé le titi Quentin Ndjantou en pointe contre Tottenham (5-3) mercredi en Ligue des Champions.