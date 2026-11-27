Utilisé pour seulement la sixième fois de la saison jeudi contre le Levski Sofia, Kelyann Bezahaf a de nouveau livré une performance très solide. Le jeune latéral de 20 ans devient presque indispensable.

Privé de recrutement l’été dernier, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de s’appuyer sur les jeunes issus de son centre de formation cette saison. Avec un entraîneur tel que Bruno Genesio aux commandes, ce n’est pas vraiment un problème tant le coach passé par l’OL, Rennes ou encore Lille sait y faire avec les jeunes. Il le prouve encore une fois cette année à Marseille avec des éléments prometteurs lancés en Ligue 1 comme Abdallah, Mmadi ou encore Kamissoko. Ces dernières semaines, un autre Minot marque beaucoup de points en la personne de Kelyann Bezahaf.

Le latéral droit algérien de 20 ans, titulaire à Leverkusen il y a trois semaines, a enchaîné jeudi contre le Levski Sofia une seconde titularisation de suite en Europa League. Sa performance a tout simplement été impeccable, confirmant qu’il était un vrai concurrent à Timothy Weah, titulaire au poste de latéral droit mais qui peut aussi jouer plus haut. Pour le consultant Jacques Bayle de Maritima, Kelyann Bezahaf doit continuer à immiscer le doute dans l’esprit de Bruno Genesio pour prouver qu’il est indispensable à cet OM.

Bezahaf bientôt titulaire indiscutable ?

« Je confirme : Bezahaf est indispensable à l’Olympique de Marseille. Quand tu as une défense à quatre et que tu as deux vrais latéraux, ça change tout. On a trouvé un équilibre jeudi. Aguerd et Egan-Riley ont été bons, le milieu de terrain a bien travaillé aussi avec Hojbjerg et Abdelli et même Gomes a bien travaillé. Je le dis et je le répète, Weah a beaucoup de qualités. Mais ses qualités ne sont pas défensives, il est rapide mais il ne sait pas défendre. Bezahaf nous a montré ce qu’il faut faire pour défendre » estime le commentateur de Maritima Radio, qui espère voir Bruno Genesio aligner Timothy Weah en tant qu’ailier droit et Kelyann Bezahaf au poste de latéral pour la suite de la saison. Une chose est en tout cas certaine, le jeune défenseur algérien a encore marqué des points au Vélodrome face au Levski Sofia et son entraîneur sait qu’il peut compter sur lui.