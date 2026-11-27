Après sa nouvelle défaite en Ligue des Champions à Leipzig, le RC Lens se déplace à Angers ce samedi. Avec pour Didier Digard l’importance de s’appuyer sur des cadres dont Jonathan Gradit ne fait pas partie à ses yeux.

Les débuts de Didier Digard à la tête du RC Lens ne sont pas catastrophiques, avec un nul contre Toulouse et une défaite logique à Leipzig, mais l’ancien entraîneur du Havre pouvait tout de même espérer mieux. Digard espère surtout lancer sa vie en Sang et Or de façon définitive samedi à 17h15 à l’occasion d’un déplacement sur la pelouse d’Angers. Face au SCO, la victoire sera impérative pour Lens, qui espère retrouver la première partie du classement au plus vite.

Afin d’y parvenir, Didier Digard souhaite s’appuyer sur un joueur très peu utilisé depuis le début de la saison : Jean-Clair Todibo. Le joueur prêté par West Ham a mis beaucoup de temps à retrouver la forme et cela semble être chose faite à présent. Une aubaine pour Didier Digard, grand fan de l’international français, qu’il connaît pour l’avoir déjà eu sous ses ordres à Nice il y a quelques années. Digard voue une confiance total en Todibo et cette relation fait déjà une victime : Jonathan Gradit, spécialiste du poste de central droit et taulier des Sang et Or ces dernières saisons, comme le souligne L’Equipe.

Digard s'appuie sur Todibo, Gradit trinque

« Digard n'ignore pas que le procès en copinage, y compris au sein du vestiaire, pourrait vite arriver si l'insistance avec Todibo ne porte pas ses fruits. L'enjeu est aussi de ne pas freiner l'ascension de Kyllian Antonio » souligne à ce propos le quotidien national. En écartant de cette façon Jonathan Gradit, qui n’a pas démarré lors des deux premiers matchs de l’ère Digard, le nouvel entraîneur du Racing prend un risque dont il a sans doute conscience.

Reste à voir s'il sera payant et surtout quels seront ses choix ce samedi pour tenter d’obtenir sa première victoire avec le club nordiste sur la pelouse d’Angers. Une chose est -presque- certaine, Todibo sera une nouvelle fois dans le onze, Digard souhaitant en faire son homme de base en défense.