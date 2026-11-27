Lens : Un taulier au placard, Digard joue avec le feu
Digard s'appuie sur Todibo, Gradit trinque
Ligue 1
Fil Info
Derniers commentaires
merdeeee !!!! on a faire a un grand comique
bah non evolués. son mot est le bon
Évolué ?? Ou plutôt sans couille ?? Fut un temps où fracasser les nazis etait signe de résistance..aujourd'hui on leur fait une minute de silence a l'assemblée, et ya des mecs ignobles comme toi qui insulte d'abruti celui qui s'en prend ou cautionne qu'un nazi se fasse fracasser ... le monde a lenvers..honte a toi ..
C'est ps selon moi mais une réalité que tu ne veux pas entendre
Bat les roustons notre réputation dans le mileu est un peu plus conforté grace a hier.. ca nous fait un fait d'arme en plus , surtout que levsky cest pas des rigolos , aucun nazi ni fachiste ne marchera tranquille a Marseille J'aurai plutot eu honte si personne avait bougé et laissé ces nazis raciste fachiste supremaciste sans opposition dans les travées, tu viens chez nous tu fais le fou faut assumer ensuite ...tiens toi a carreau et il y aura pas d'embrouille
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|26
|11
|8
|2
|1
|25
|12
|13
|23
|11
|7
|2
|2
|21
|10
|11
|21
|11
|6
|3
|2
|14
|8
|6
|20
|11
|6
|2
|3
|16
|9
|7
|18
|11
|6
|0
|5
|24
|17
|7
|18
|11
|5
|3
|3
|19
|12
|7
|17
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|11
|4
|5
|2
|14
|12
|2
|17
|11
|5
|2
|4
|22
|22
|0
|16
|11
|4
|4
|3
|10
|9
|1
|14
|11
|4
|2
|5
|18
|16
|2
|14
|11
|3
|5
|3
|16
|15
|1
|11
|11
|2
|5
|4
|15
|21
|-6
|11
|11
|3
|2
|6
|10
|18
|-8
|11
|11
|3
|2
|6
|14
|25
|-11
|10
|11
|3
|1
|7
|18
|23
|-5
|8
|11
|2
|2
|7
|9
|23
|-14
|2
|11
|0
|2
|9
|10
|25
|-15