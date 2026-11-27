L’OM connaît sa sanction, l’UEFA a frappé fort

Bat les roustons notre réputation dans le mileu est un peu plus conforté grace a hier.. ca nous fait un fait d'arme en plus , surtout que levsky cest pas des rigolos , aucun nazi ni fachiste ne marchera tranquille a Marseille J'aurai plutot eu honte si personne avait bougé et laissé ces nazis raciste fachiste supremaciste sans opposition dans les travées, tu viens chez nous tu fais le fou faut assumer ensuite ...tiens toi a carreau et il y aura pas d'embrouille