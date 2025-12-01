Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

ICONSPORT_176281_0007

Vinicius se pose des questions sur son avenir et refuse toujours de prolonger au Real Madrid. L'idée de rejoindre le PSG fait son chemin, mais Neymar se met en travers.
Resté encore muet ce dimanche soir à Gérone, Vinicius Junior ne va pas se réconcilier avec Xabi Alonso et les supporters madrilènes. L’attaquant qui portait le Real Madrid jusqu’au triomphe européen il y a quelques années a disparu, et il reste souvent un joueur provocateur balle au pied mais aussi dans les attitudes, et qui passe beaucoup de temps à se plaindre. De son statut, de son salaire, de son traitement par son entraineur, de l’arbitrage, de ses partenaires ou du public adverse.
Xabi Alonso en a eu marre et l’a même mis sur le banc à quelques reprises cette saison, contre Elche, Oviedo ou contre l’OM. Il faut dire que le Brésilien a aussi un gros problème, puisqu’il refuse de prolonger. Il se considère mal traité par Florentino Pérez, qui ne veut pas lui donner un salaire aussi important que celui de Kylian Mbappé. De quoi alimenter les rumeurs sur un départ, en Arabie saoudite, en Premier League, ou au PSG, où Nasser Al-Khelaïfi l’apprécie depuis toujours.
Passer de lieutenant dans l’ombre d’une méga-star à leader dans un autre club, c’est un pari qu’avait fait Neymar lorsqu’il avait claqué la porte du FC Barcelone pour signer à Paris. Le « Ney » déconseille désormais à son compatriote de faire le même choix, avouant ainsi implicitement la mauvaise gestion de sa carrière. 
Selon OK Diario, Neymar s’est permis de déconseiller à Vinicius de quitter le Real Madrid, même si son statut ne lui plait pas actuellement, pour ne pas faire la même erreur que lui. C’est pour l’ancien joueur du PSG une question de légitimité, de respect et de stabilité. Des éléments nécessaires que l’ancien de Flamengo ne pourra avoir qu’à la Maison Blanche. Pour le journal espagnol, Neymar a pu rappeler à « Vini » qu’il n’avait jamais cessé de regretter son départ de Barcelone alors qu’il était au somme de son art. 
A l’heure où Neymar joue le maintien en D1 brésilienne à 33 ans, Vinicius est prévenu, il connait l’exemple à ne pas suivre pour le reste de sa carrière.
Derniers commentaires

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

C'est marrant, des qu'il s'agit de Lyon, tout est disproportionné... Ya qu'à voir les commentaires pendant (dont kvara) et à la fin du match... A part peut etre sur Merah vs Rennes ou ils semblaient tous d'accord mais le reste de nos rouges, ça ne les a pas choqué comme ça.. Prenons celui d'Hateboer justement, qui est la meme faute que subit Chevalier, regardez mes coms, je dis qu'il ya rouge la dessus. La règle dit que si cela touche à l'intégrité physique des joueurs, c'est rouge, ya pas d'interprétations à avoir la dessus... Et puis ce qu'on a subit cette saison, l'Equipe 21 et consort devraient fermer un peu leurs bouches... -Merah, Fofana, le match vs le PSG et j'en oublies certainement.

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Pas avantagé , ils ont eu des " nullards " , comme il y en a beaucoup dans l'arbitrage de L1 ....

Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Le type de joueur qui veut tout le temps la balle, garde beaucoup la balle au pied, drible beaucoup et ne privilégie pas le geste simple de la passe face au drible. Enfin, celui qui veut tirer à tout prix ou "presque". Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de réussite dans leurs actions pour autant, mais c'est un type de jeu qui "ralenti" la circulation du ballon et qui se base sur la réussite personnelle et non du collectif Forcément c'est un peu "caricatural", mais en plus, je dirais que Neymar était plus altruiste que Vinicius

PSG : Zéro ballon pour Gonçalo Ramos, le constat terrifiant

Bon après j'aimerais quand même qu'on évalue aussi justement les titis... Ramos: 5 buts / 0 passe déc Mbaye: 0 buts / 0 passe déc NDantou: 0 buts / 1 passe déc Mayulu: 1 buts / 1 passe déc Désolé, mais on me dit que les titis pèsent sur le jeu, mais franchement ce ne sont pas des cadors donc qu'on essaye de jouer aussi sur les qualités de Ramos ça serait pas un mal... Des centres !!! Surtout face aux blocs bas ! Alors oui les absences d'hakimi et Mendes pèsent, mais les titis c'est un peu du vent et d'ailleurs on voit bien que depuis les blessures a répétitions des titulaires, ça tourne pas en attaque, et les titis en sont un peu la cause

L'OL avantagé par l'arbitrage, L'Equipe du Soir a tranché

Très sévère

