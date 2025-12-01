Neymar déconseille à Vinicius de signer au PSG

Vinicius se pose des questions sur son avenir et refuse toujours de prolonger au Real Madrid. L'idée de rejoindre le PSG fait son chemin, mais Neymar se met en travers.

Resté encore muet ce dimanche soir à Gérone, Vinicius Junior ne va pas se réconcilier avec Xabi Alonso et les supporters madrilènes. L’attaquant qui portait le Real Madrid jusqu’au triomphe européen il y a quelques années a disparu, et il reste souvent un joueur provocateur balle au pied mais aussi dans les attitudes, et qui passe beaucoup de temps à se plaindre. De son statut, de son salaire, de son traitement par son entraineur, de l’arbitrage, de ses partenaires ou du public adverse.

Xabi Alonso en a eu marre et l’a même mis sur le banc à quelques reprises cette saison, contre Elche, Oviedo ou contre l’OM. Il faut dire que le Brésilien a aussi un gros problème, puisqu’il refuse de prolonger. Il se considère mal traité par Florentino Pérez, qui ne veut pas lui donner un salaire aussi important que celui de Kylian Mbappé. De quoi alimenter les rumeurs sur un départ, en Arabie saoudite, en Premier League, ou au PSG , où Nasser Al-Khelaïfi l’apprécie depuis toujours.

Passer de lieutenant dans l’ombre d’une méga-star à leader dans un autre club, c’est un pari qu’avait fait Neymar lorsqu’il avait claqué la porte du FC Barcelone pour signer à Paris. Le « Ney » déconseille désormais à son compatriote de faire le même choix, avouant ainsi implicitement la mauvaise gestion de sa carrière.

Selon OK Diario, Neymar s’est permis de déconseiller à Vinicius de quitter le Real Madrid, même si son statut ne lui plait pas actuellement, pour ne pas faire la même erreur que lui. C’est pour l’ancien joueur du PSG une question de légitimité, de respect et de stabilité. Des éléments nécessaires que l’ancien de Flamengo ne pourra avoir qu’à la Maison Blanche. Pour le journal espagnol, Neymar a pu rappeler à « Vini » qu’il n’avait jamais cessé de regretter son départ de Barcelone alors qu’il était au somme de son art.

A l’heure où Neymar joue le maintien en D1 brésilienne à 33 ans, Vinicius est prévenu, il connait l’exemple à ne pas suivre pour le reste de sa carrière.