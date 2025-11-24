Nasser Al-Khelaifi à Milan, l'Inter enrage

Le patron du PSG était dimanche soir à San Siro où il a assisté à la victoire de l'AC Milan face à l'Inter. Pour les Nerazzurri, Nasser Al-Khelaifi est un vrai chat noir.

La dernière fois que Nasser Al-Khelaifi avait assisté à un match de l'Inter Milan, c'était le 31 mai dernier. Et ce soir-là, le club italien avait été copieusement corrigé par le Paris Saint-Germain, puisque bien évidemment il s'agissait de la finale de la Ligue des champions. Alors, quand dimanche soir, le dirigeant qatari du PSG s'est pointé dans la tribune officielle de San Siro afin d'assister au derby de la Madonnina, les mines se sont un peu assombries dans le camp de l'Inter. La défaite contre les Rossoneri (1-0) n'est assurément pas de nature à réconcilier les supporters interistes avec Nasser Al-Khelaifi, qu'ils ne portaient pas dans leur coeur. Cependant, dans la presse italienne, on précise les conditions de la visite du dirigeant parisien afin de tordre le cou aux rumeurs.

Al-Khelaifi invité par l'AC Milan

En voyant Nasser Al-Khelaifi présent pour ce derby, certains pensaient que le président du PSG travaillait peut-être sur le prochain mercato d'hiver de son club. Comme si Nasser Al-Khelaifi était du genre à négocier en direct de stade en stade. Mais non, s'il était à Milan, c'est que ce lundi l'ECA (European Club Association) se réunit dans la capitale lombarde. Président de cette institution, NAK est donc arrivé la veille de ce rendez-vous et n'a pas manqué d'assister à ce derby, répondant à l'invitation des dirigeants de l'AC Milan. Une présence qui n'a donc rien à voir avec le futur recrutement du Paris Saint-Germain. Et cela même si le patron des champions d'Europe a probablement regretté d'avoir laissé partir Mike Maignan, lequel a été le grand homme du match contre l'Inter, le gardien de but, formé au PSG, stoppant un penalty de l'Inter. Comme quoi, les Nerazzurri ont toujours du mal à Paris.