ICONSPORT_276679_0183

Munoz au PSG, la Colombie confirme

PSG13 nov. , 9:20
parMehdi Lunay
1
Le Paris Saint-Germain est en difficulté après la grave blessure d'Achraf Hakimi. Il faut trouver un remplaçant pour le latéral marocain au mercato. L'heureux élu est le Colombien Daniel Munoz comme le confirme un journaliste de son pays.
Ce qui devait arriver de pire au Paris Saint-Germain est survenu le mardi 4 novembre dernier face au Bayern Munich. Achraf Hakimi a été durement blessé à la cheville gauche après un tacle assassin de Luis Diaz. Le latéral marocain sera éloigné des terrains pour plusieurs semaines. S'il va tout donner pour jouer la CAN dans son pays en fin d'année, Hakimi sera peut-être indisponible jusqu'à la fin du mois de janvier avec le PSG. Au-delà de perdre un leader sur le terrain et dans le vestiaire, le club parisien n'a plus de joueur expérimenté au poste d'arrière droit.

Le PSG démarre un match à trois pour Munoz

Recruter au mercato hivernal est indispensable pour les Parisiens. Le nom de Daniel Munoz est rapidement apparu dans les médias. Le joueur colombien de 29 ans évolue à Crystal Palace où il est devenu un cadre fiable. L'intérêt du PSG pour le latéral droit est réel et sérieux. C'est confirmé par Julian Capera, journaliste sportif en Colombie. Ce dernier a donné plus de détails sur le dossier Munoz qui n'implique pas que Paris. En effet, selon Capera, Barcelone et Chelsea sont aussi sur les rangs pour un joueur sous contrat jusqu'en 2028 à Crystal Palace.
Les Blues ont déjà contacté les agents de Daniel Munoz pour finaliser le transfert. Ils pourront insister sur le temps de jeu supérieur offert à leur client par rapport à une possible aventure parisienne et la concurrence avec Hakimi. Ce n'est pas un détail pour un défenseur visant la coupe du monde avec son pays l'été prochain. Le PSG est donc sommé d'agir vite pour ne pas rater le coup parfait cet hiver. Le latéral colombien coûtera approximativement 30 millions d'euros pour le club vainqueur dans ce dossier.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_273293_0030
PSG

PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé

ICONSPORT_264031_0014
OL

OL : La DNCG peut tout faire exploser

ICONSPORT_276526_0049
OM

OM : Une vente à 5ME cet hiver, Marseille touche au but

ICONSPORT_276732_0052
PSG

PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi

Fil Info

13:00
PSG : Le Qatar veut la peau de Ligue1+, c'est confirmé
12:40
OL : La DNCG peut tout faire exploser
12:20
OM : Une vente à 5ME cet hiver, Marseille touche au but
12:00
PSG : Luis Enrique annonce son départ à Nasser Al-Khelaïfi
11:30
L’ASSE fait appel à un renfort surprise de 16 ans
11:00
Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges
10:40
Trop cher, Monaco renonce à ce joker en Ligue 1
10:20
OL : Textor n’est plus là, le mercato se complique
10:00
Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

Derniers commentaires

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

Meme si la CDM des clubs a effectivement chargé le calendrier, ça n a rien a voir le manque de repos des joueurs du PSG et ce n etait pas previsible... Tout simplement parce que tu ne peux pas prevoir ton parcours en LDC, une victoire finale et le fait de jouer un match de Supercoupe ce qui a ecourter la reprise des joueurs. L OM enchaine en ce moment les blessés sans pour autant avoir le calendrier dementiel PSG, tu en conclu quoi, que Longoria aurait du recruter encore plus de joueurs ?

Milan : Rabiot est devenu indispensable

Oui,entièrement d’accord

Mourinho sur le banc de l'OM, il est aux anges

"RDZ sait à l’avance ce qu’il va se passer le lendemain": il avait vu venir la bagarre Rabiot-Rowe et les 3 défaites de LDC ? 🤪 Blague à part, RDZ est un meneur d'homme c'est indéniable. D'ailleurs tous les grands entraîneurs le sont car sinon tu n'y arrives pas. Après c'est vrai que je trouve son jeu brouillon, mais il est dur a dire de l'extérieur si c'est dû à un manque de capacité de sa part, dû aux joueurs qui n'ont pas le niveau pour faire ce que demande le coach ou qu'il faut du temps pour que ça se mette en place avec un tel renouvellement d'effectif cet été.

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

le psg a critiquer l'EDF pour dembele mais le PSG a fait exactement pareil avec dembele en le faisant jouer en LDC la france est prioritaire en date FIFA si il est la c'est qu'il peut jouer

Barcola titulaire, Deschamps fait hurler le PSG

C'est fou que dans cette occasion vous ne vous dites pas que vous avez le meilleur joueur à disposition de l'EDF en ailier gauche! Il peut bien avoir mille autre alternatives, le fait est que Deschamps considère que Barcola, même diminué, est le meilleur à aligner ce soir. La sélection, tant qu'elle existera, doit profiter de ses meilleurs éléments. Qu'elle ait 10-15 ou 500 alternatives possible ne change rien à ce principe. Le sélectionneur a le devoir de prendre les meilleurs joueurs pour constituer son équipe. Il n'a pas à se priver d'un joueur afin qu'un club le fasse plus jouer de son côté. Qu'on arrête les sélections sinon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading