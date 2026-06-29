Monaco chipe un crack du PSG, le coup de génie
Emmanuel Mbemba

Monaco chipe un crack du PSG, le coup de génie

PSG29 juin , 15:00
parHadrien Rivayrand
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Le mercato du PSG commence à s’accélérer. Du côté des départs, Emmanuel Mbemba a trouvé sa prochaine destination, et elle se situe en Ligue 1.
Le Paris Saint-Germain ne manque pas de travail en ce début de mercato estival. Le club de la capitale doit notamment gérer les envies de départ de certains joueurs, aussi bien dans le groupe professionnel que parmi les jeunes. Plusieurs éléments se projettent déjà vers un avenir loin du PSG et attirent de nombreux prétendants. C’est le cas d’Emmanuel Mbemba. Le défenseur avait récemment décliné une offre de contrat professionnel du Paris Saint-Germain pour se concentrer sur un autre projet. Alors qu’Arsenal semblait tenir la corde, Mbemba aurait finalement privilégié une progression en France au plus haut niveau.

Mbemba a choisi Monaco 

D’après les informations de L’Équipe, le joueur de 18 ans va en effet rejoindre l’AS Monaco. Il aurait ainsi refusé les avances d’Arsenal, du Bayer Leverkusen et du Paris FC. Une perte importante pour le Paris Saint-Germain, qui peine depuis quelque temps à retenir certains de ses jeunes talents. Mbemba aura désormais l’opportunité de se révéler sur le Rocher, dans un projet ambitieux porté par Filipe Luis.

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Le chantier est vaste pour les doubles champions d’Europe cet été. Si le groupe professionnel doit être renforcé avec des arrivées majeures, les catégories de jeunes sont également concernées. Luis Enrique souhaite préparer l’avenir avec des joueurs déjà intégrés au club. La saison passée, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou avaient eu l’occasion de se montrer dans les grandes compétitions.
À l’heure où les prix s’envolent sur le marché des transferts, les clubs misent de plus en plus sur leur formation pour anticiper l’avenir. Et forcément, lorsqu’un jeune talent part libre, le coup est particulièrement difficile à encaisser. En plus de Mbemba, le PSG a déjà perdu Pierre Mounguengue au Dynamo Kiev, Samba Coulibaly et Elijah Ly au Club Bruges et Mathis Jangéal à Famalicao.
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Ouais sauf que dans la fiscalité française et a l'étranger cest totalement différent.. Atalanta 80M en france pour l'équivalent il leurs faudrait le double !! Donc 160... largement au dessus de L'OM...

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Lol bien entendu que des faille existe deja sur les transfert de neymar et mbappe, puis dans le cas de % a la revente ca arrive très souvent aussi de faire ce que jai dit il y a des cas et exemple concret sur ce point, parfois ca fini en litige avec le TAS ,mais il y a bien ce moyen là pour faire baisser la note auprès de MU greenwood pour 20M a fernerbahce, et tartenpion a 50M pour fernerbahce.. le tour est joué.. par contre manchester l'aurait mauvaise et irait au pénal a coup sûr, mais qui empeche fenerbahce de payer tartenpion X millions ?? Personne...

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Que ce soit l'OL (il y a 1 an) ou l'OM , c'est vrai que l'on se prend (ou se prenaient) pour Crésus Il suffit de regarder les masses salariales des clubs Européens (hors grosses cylindrées) Atalanta 80 M OM 119 M Monaco 79 M OL 72 M Lille 63 M Rennes 68 M Lens 54 M Porto 53 M Benfica 60 M Betis Sevilla 98 M Villareal 83 M Real Sociedad 85 M Stuttgart 76 M PSV 44 M Feyenoord 35M Sunderland 81 M Bournemouth 80 M Crystal Palace 97 M Brighton 86 M

Om Hojbjerg Invendable Son Salaire Fait Tout Capoter

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