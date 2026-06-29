Monaco chipe un crack du PSG, le coup de génie

Le mercato du PSG commence à s’accélérer. Du côté des départs, Emmanuel Mbemba a trouvé sa prochaine destination, et elle se situe en Ligue 1.

Le Paris Saint-Germain ne manque pas de travail en ce début de mercato estival. Le club de la capitale doit notamment gérer les envies de départ de certains joueurs, aussi bien dans le groupe professionnel que parmi les jeunes. Plusieurs éléments se projettent déjà vers un avenir loin du PSG et attirent de nombreux prétendants. C’est le cas d’Emmanuel Mbemba. Le défenseur avait récemment décliné une offre de contrat professionnel du Paris Saint-Germain pour se concentrer sur un autre projet. Alors qu’Arsenal semblait tenir la corde, Mbemba aurait finalement privilégié une progression en France au plus haut niveau.

Mbemba a choisi Monaco

D’après les informations de L’Équipe, le joueur de 18 ans va en effet rejoindre l’AS Monaco. Il aurait ainsi refusé les avances d’Arsenal, du Bayer Leverkusen et du Paris FC. Une perte importante pour le Paris Saint-Germain, qui peine depuis quelque temps à retenir certains de ses jeunes talents. Mbemba aura désormais l’opportunité de se révéler sur le Rocher, dans un projet ambitieux porté par Filipe Luis.

Le chantier est vaste pour les doubles champions d’Europe cet été. Si le groupe professionnel doit être renforcé avec des arrivées majeures, les catégories de jeunes sont également concernées. Luis Enrique souhaite préparer l’avenir avec des joueurs déjà intégrés au club. La saison passée, Ibrahim Mbaye ou encore Quentin Ndjantou avaient eu l’occasion de se montrer dans les grandes compétitions.

À l’heure où les prix s’envolent sur le marché des transferts, les clubs misent de plus en plus sur leur formation pour anticiper l’avenir. Et forcément, lorsqu’un jeune talent part libre, le coup est particulièrement difficile à encaisser. En plus de Mbemba, le PSG a déjà perdu Pierre Mounguengue au Dynamo Kiev, Samba Coulibaly et Elijah Ly au Club Bruges et Mathis Jangéal à Famalicao.