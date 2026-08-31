Renato Sanches renvoyé à Lille, le PSG a dit oui

Renato Sanches renvoyé à Lille, le PSG a dit oui

PSG31 août , 22:36
parCorentin Facy
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Le PSG souhaite se libérer du salaire de Renato Sanches, à qui il reste un an de contrat. Lille s’est intéressé au Portugais pour un éventuel retour dans le Nord, quatre ans après son départ.
Spécialiste des gros coups en fin de mercato, Olivier Létang a contacté le Paris Saint-Germain pour une signature dont il a le secret. En fin de contrat avec le club de la capitale dans un an, Renato Sanches aurait pu faire son grand retour dans le Nord. Transféré au PSG en provenance du LOSC pour 15 millions d’euros en août 2024 à la demande de Luis Campos et de Christophe Galtier, celui qui a été prêté au Benfica Lisbonne, à la Roma ou encore au Panathinaïkos, a fait l’objet de discussions entre les deux clubs selon L’Equipe. Le dossier n’a finalement pas abouti.

Le PSG prêt à libérer Renato Sanches

Ce n’est pas la faute du Paris SG, très peu gourmand pour se séparer de son milieu de terrain portugais puisque le quotidien national explique que Paris est prêt à le libérer pour économiser son imposant salaire. Néanmoins, « aucun accord financier n'a pu être trouvé » selon le quotidien national, sans doute entre le LOSC et le joueur. Il faut dire que Renato Sanches touche un salaire confortable dans la capitale française, estimé à 6,5 millions d’euros par an. Des émoluments sur lesquels Olivier Létang ne s’est évidemment pas aligné et encore moins pour un joueur dont les fragilités physique en font un pari très risqué en ce mercato estival.
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