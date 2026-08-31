« McCourt est un ennemi de l’OM », le petit fils de Bernard Tapie craque
Frank McCourt et Stéphane Richard ont du travail

« McCourt est un ennemi de l’OM », le petit fils de Bernard Tapie craque

OM31 août , 22:30
parClaude Dautel
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Le mercato, ou plutôt l'absence de mercato, de l'OM commence à faire craquer tout le monde du côté de la cité phocéenne. Dernier en date à s'en prendre à Frank McCourt, Rodolphe Tapie, le petit-fils de celui que les supporters surnomment Le Boss.
Bernard Tapie avait son franc-parler, ce que certains considéraient comme une qualité, tandis que d'autres étaient plus dubitatifs. Et clairement, Rodolphe Tapie, le petit-fils de l'ancien patron de l'Olympique de Marseille, a hérité de cela. Sur les réseaux sociaux, Tapie Jr a toujours un avis très tranché lorsqu'il s'agit d'évoquer la situation de l'OM, qui est évidemment son club de coeur. Dernier coup de gueule en date, de Rodolphe Tapie, les décisions prises depuis quelques mois par Frank McCourt. Il n'en peut plus de voir l'homme d'affaires américain se présenter comme le grand bienfaiteur du club phocéen et sans qui l'Olympique de Marseille serait en Ligue 2. Des prises de position qui horripilent le petit-fils du boss.

McCourt se fait détruire

Sur X (anciennement Twitter), Rodolphe Tapie n'y est pas allé de main morte contre Frank McCourt. « Tu as besoin d’argent et tu donnes gratuitement ton seul arrière gauche pour économiser 3M de salaire sur un an. Ok le sportif est mort dans la tête de Mc Court, c’est un ennemi du club. Et me parlez pas des 140M investit récemment pour sauvez le club de la L1. C’est juste le résultat de plusieurs années de désintérêt total du club et d’une gestion chaotique, lance Rodolphe Tapie, avant d’enfoncer le clou contre le Bostonien. Il a mis 700/800M depuis son arrivée, et on devrait être dans la position d’un club installé depuis 4/5 ans consécutifs en LDC en faisant un peu plus chier le PSG chaque année en L1 et pourquoi pas en ayant pris une coupe de France ou 2 voir un trophée des champions. Mais selon ses proches, on doit le remercier d’avoir mis 140M sur ces 2 dernières années pour sauver le club financièrement. Le BIG foutage de gueule. »
Le petit-fils de Bernard Tapie s'interroge également sur le timing de plusieurs dossiers, par exemple la signature avec Adidas. Au point de commencer à se demander, comme d'autres, si finalement Frank McCourt ne prépare pas tranquillement son départ de l'Olympique de Marseille.
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Derniers commentaires

« McCourt est un ennemi de l’OM », le petit fils de Bernard Tapie craque

Il donne son avis tranquille , c sa poésie à lui ^^

« McCourt est un ennemi de l’OM », le petit fils de Bernard Tapie craque

Laisse le combattre les trolls lyonnais et parisiens au moins il sert à ça ce bouffon ^^

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