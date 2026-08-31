Accord trouvé, Rennes tient son attaquant

A la recherche d’un avant-centre pour compenser numériquement le départ de Breel Embolo, le Stade Rennais a trouvé son bonheur. A moins de 24 heures de la fin du mercato, Boulaye Dia va débarquer en Bretagne.

Même si Esteban Lepaul est en feu depuis plusieurs semaines, le Stade Rennais est activement à la recherche d’un nouvel avant-centre. Et pour cause, le club breton doit compenser numériquement le départ de Breel Embolo à Atlanta United. Franck Haise a sans doute trouvé son bonheur puisque Le Parisien affirme qu’un accord a été trouvé avec la Lazio Rome pour le prêt avec option d’achat de Boulaye Dia.

L’ancien attaquant du Stade de Reims va débarquer dans les prochaines heures. Le journaliste Benjamin Quarez précise l’option d’achat dont le montant devrait avoisiner les 10 millions d’euros, pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions. De quoi compléter un mercato déjà fourni à Rennes, qui n’a pas chômé durant l’été en recrutant notamment Mayenda, Reynolds, Oliveira, Thomasson ou encore Cresswell et Soumaré.