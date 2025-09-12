Mbappé a planté le PSG, Dugarry le félicite





« Karma ». Pour beaucoup, cette expression résume assez bien ce qu’a vécu Kylian Mbappé en quittant le PSG . Ses propos en conférence de presse rappelant que, s’il avait voulu gagner la Ligue des Champions, cela ferait longtemps qu’il serait parti au Real Madrid, ont résonné très fort à la fin du mois de mai dernier, quand le Paris SG a soulevé la C1. Pendant ce temps-là, Kylian Mbappé avait certes rejoint la gloire et le prestige au Real, mais en se faisant éliminer sèchement par Arsenal en quarts de finale. Un mauvais choix donc pour l’international français, qui a tout de même confié à chaque occasion qu’il était content pour le PSG de voir ce sacre européen tant attendu enfin arriver.

Bon ou mauvais choix pour Mbappé ?

Malgré cet enchainement plutôt négatif pour sa carrière, Kylian Mbappé a fait un très bon choix en quittant le PSG pour le Real Madrid. C’est du mois ce qu’assure Christophe Dugarry, pour qui le kid de Bondy a pris le risque de se mettre en danger en rejoignant le club de ses rêves. « Je trouve que c'était quand même très courageux de la part de Kylian Mbappé aussi de vouloir partir, de dire stop à une aventure qui a quand même été une réussite et il faut le rappeler, même s'il n'y a pas eu la Ligue des Champions. Je trouve que l'égo et la fierté à un moment ont pris le dessus sur tout le reste. Ça faisait sens que Kylian Mbappé parte. La preuve aujourd'hui, c'est que le PSG a réussi à gagner sans Kylian Mbappé », a analysé le champion du monde 1998 sur RMC. Cela a surtout fait sens pour le PSG en effet, qui avec Luis Enrique a souhaité se séparer du meilleur buteur de son histoire pour mieux mettre en avant la jeunesse et le collectif.

Pour Kylian Mbappé, le challenge de remporter des titres majeurs avec le Real Madrid est en marche, même si cela n’a pas fonctionné pour sa première année en Espagne, malgré une réussite personnelle toujours aussi impressionnante.