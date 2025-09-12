ICONSPORT_269428_0151

Match gagné par pénalité, c'est cadeau pour le PSG

PSG12 sept. , 9:00
parGuillaume Conte
Etonnante histoire dans le championnat de France féminin, avec le match nul entre Lens et le PSG qui va se transformer en victoire pour les joueuses parisiennes. 
Pendant la trêve internationale, le championnat de France ne s’est pas arrêté, pour les féminines. La Ligue 1 a repris et il y a eu une petite surprise avec le match nul entre Lens et le PSG, dans un match suivi par plus de 10.000 spectateurs à Bollaert. Un match nul 1-1 qui a fait le bonheur des Nordistes forcément, car Paris reste un cador du championnat qui vise le titre chaque saison. Mais cette bonne nouvelle va être douchée par un problème administrative qui va sans nul doute couter le point pris au RC Lens. En effet, les Sang et Or ont fait jouer une joueuse qui était tout simplement suspendue pour cette rencontre. Louann Archier était en effet sur la feuille de match alors qu’elle n’aurait pas du y figurer, et personne au club n’a rectifié le tir avant le début du match. Résultat, la commission compétente va donner sans nul doute match perdu à Lens pour cette erreur de débutant qui fait rager.
C'est inacceptable
- Le directeur général du RC Lens
« Ce sujet a des conséquences externes extrêmement désagréables. Il va être traité en interne. C’est inacceptable qu’un club comme le RC Lens se retrouve dans une telle situation après un match héroïque, pour sa première en Première Ligue », a notamment fait savoir Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens, dans les colonnes de La Voix du Nord. La joueuse arrivée de Saint-Etienne avait accumulé des cartons jaunes jusqu’au dernier match au point d’être suspendu pour cette rencontre avec son nouveau club. Une issue difficile à digérer, mais qui va permettre au PSG de débuter la saison par une victoire non acquise sur le terrain, mais plutôt sur le tapis vert. Cela fait beaucoup en tout cas pour Lens, qui a déjà fait plusieurs bévues administratives ces dernières années, en Gambardella comme avec la N3. 
Paris Saint Germain

Paris Saint Germain

Ligue 1 #1
V
V
V
Ligue 1
Ligue 1
Matchs3
V
Victoire3
M
Match nul0
D
Défaite0
Buts Marqués8
Buts Encaissés3

Matchs Récents

Tout afficher
30 août 2025 à 21:05
Ligue 1
ToulouseToulouse
3
6
Match terminé
Paris Saint GermainParis Saint Germain
22 août 2025 à 20:45
Ligue 1
Paris Saint GermainParis Saint Germain
1
0
Match terminé
Angers SCOAngers SCO

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Gonçalves Neves
87.

J. Gonçalves Neves

PORPOR Âge 20 Milieu
Matchs2
Buts3
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
O. Dembélé
10.

O. Dembélé

FRAFRA Âge 28 Attaquant
Matchs3
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Articles Recommandés
ICONSPORT_268535_0026
OM

Real Madrid - OM, l'Espagne a peur

ICONSPORT_266997_0017
TV

TV : BeIN Sports ne compte pas rendre son match du samedi !

ICONSPORT_267396_0411
PSG

OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises

ICONSPORT_267543_0208
ASSE

L’ASSE secoue Lucas Stassin

Fil Info

11:00
Real Madrid - OM, l'Espagne a peur
10:30
TV : BeIN Sports ne compte pas rendre son match du samedi !
10:00
OM-PSG : Luis Enrique prépare des surprises
9:40
L’ASSE secoue Lucas Stassin
9:20
OL : Quel gardien à Rennes ? Paulo Fonseca a tranché
8:40
Le PSG fait la loi, le Real change de trottoir
8:20
Ce pays qui envoie 20 millions d'euros à l'OL
8:00
La Vente OM est finie, McCourt dit tout
7:30
TV : Rennes - OL, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Tu galère dans ta vie toi mdr en plus tu sais pas lire ,le gars dit qu'il sera toujours supporters mais il ch💩 sur le club ? Mdr quand a rabiot, il a juste fait un message parce que 2/3 jours avant il lui a été reproché de ne pas avoir fait ses adieux au supporters, sinon il en a rien a secouer de vous 🤣c'est juste il aimerait ne pas se faire siffler partout et comme l'om c'est des footix facilement manipulable, autant en profiter, vous êtes tellement des footix que meme a l'entrée de votre stade y a écrit une demande pour porter le maillot de l'om 🤣🤣quelle bande de guignols, ils ont tout les maillots sauf celui de leurs club ou alors ils ont honte de le mettre ,y a qu'à voir henni qui en est le parfait exemple, faut éviter de oarler foot quand on comprend rien 😉 t'arrive meme pas a comprendre 3 lignes d'un joueur donc bon...

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

C'est incroyable comment vous les marseillais, vous comprenez tout de traversé, le mec parle du coach pas du psg, il le dit lui-même qu'il restera un supporter du PSG, alors que la mère Rabiot à littéralement chier et pisser sur vous 😂😂😂

La Vente OM est finie, McCourt dit tout

Vizir le fakir en PLS

OL : Umtiti à Lyon, c'est un plébiscite

Ils ne s'aiment pas, c'est normal aussi.

OM : Balerdi, le cauchemar sans fin !

oui, j'en arrive même à me dire que s'il y avait eu la possibilité de faire une grosse vente avec lui, si on aurait pas du saisir l'occasion...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
LOSC Lille
732107114
4
Monaco
63201264
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
Angers SCO
43111022
9
Rennes
43111-325
10
O. Marseille
33102154
11
Le Havre
33102-156
12
Nice
33102-145
13
Nantes
33102-112
14
Auxerre
33102-224
15
Paris
33102-358
16
Lorient
33102-358
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

Loading