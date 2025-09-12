Match gagné par pénalité, c'est cadeau pour le PSG

Etonnante histoire dans le championnat de France féminin, avec le match nul entre Lens et le PSG qui va se transformer en victoire pour les joueuses parisiennes.

Pendant la trêve internationale, le championnat de France ne s’est pas arrêté, pour les féminines. La Ligue 1 a repris et il y a eu une petite surprise avec le match nul entre Lens et le PSG , dans un match suivi par plus de 10.000 spectateurs à Bollaert. Un match nul 1-1 qui a fait le bonheur des Nordistes forcément, car Paris reste un cador du championnat qui vise le titre chaque saison. Mais cette bonne nouvelle va être douchée par un problème administrative qui va sans nul doute couter le point pris au RC Lens. En effet, les Sang et Or ont fait jouer une joueuse qui était tout simplement suspendue pour cette rencontre. Louann Archier était en effet sur la feuille de match alors qu’elle n’aurait pas du y figurer, et personne au club n’a rectifié le tir avant le début du match. Résultat, la commission compétente va donner sans nul doute match perdu à Lens pour cette erreur de débutant qui fait rager.

C'est inacceptable - Le directeur général du RC Lens

« Ce sujet a des conséquences externes extrêmement désagréables. Il va être traité en interne. C’est inacceptable qu’un club comme le RC Lens se retrouve dans une telle situation après un match héroïque, pour sa première en Première Ligue », a notamment fait savoir Benjamin Parrot, le directeur général du RC Lens, dans les colonnes de La Voix du Nord. La joueuse arrivée de Saint-Etienne avait accumulé des cartons jaunes jusqu’au dernier match au point d’être suspendu pour cette rencontre avec son nouveau club. Une issue difficile à digérer, mais qui va permettre au PSG de débuter la saison par une victoire non acquise sur le terrain, mais plutôt sur le tapis vert. Cela fait beaucoup en tout cas pour Lens, qui a déjà fait plusieurs bévues administratives ces dernières années, en Gambardella comme avec la N3.