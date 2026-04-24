Manchester City vient ruiner le mercato du PSG

Manchester City et le PSG vont se croiser cet été. Les deux clubs aux finances inépuisables sont en effet sur les mêmes cibles. Et notamment Yan Diomandé et Eli Kroupi Junior.

A la lutte avec Arsenal pour le titre de champion d’Angleterre, Manchester City a l’occasion de sauver sa saison après sa décevante élimination par le Real Madrid en Ligue des Champions. Néanmoins, avec le possible départ de Pep Guardiola, les Sky Blues se préparent à une belle révolution, d’autant qu’un joueur important comme Bernardo Silva va s’en aller également. Et pour se renforcer, Manchester City entend bien marcher sur les plate-bandes du PSG , en courtisant deux joueurs dragués par le club français affirme Sky Sports.

Du très beau monde sur Diomandé

Il s’agit de deux éléments offensifs de premier plan : Yan Diomandé et Eli Junior Kroupi. Le premier brille avec Leipzig et fait saliver le Bayern Munich, Liverpool et Manchester United également. Sa mise à prix approche les 100 millions d’euros devant l’intérêt croissant des formations pour le faire venir. Il faut dire qu’avec 13 buts et 7 passes décisives en Bundesliga cette saison, l’ailier gauche ivoirien allie qualité technique, vision du jeu et efficacité.

L’autre cible est encore plus connue en France, puisqu’il s’agit d’Elie Junior Kroupi. Manchester City est persuadé que le Français peut bien s’associer à Erling Haaland. Ce n’est pas nouveau de voir les Sky Blues chercher un deuxième attaquant, et c’est en cela qu’un joueur comme Omar Marmoush avait été recruté au départ, sans que l’Egyptien ne parvienne réellement à s’imposer. Pour l’ancien du FC Lorient, le montant serait plus raisonnable avec 60 millions d’euros pour le faire partir de Bournemouth. Les Cherries seront, comme Leipzig avec Diomandé, à l’écoute des offres des ténors européens pour cet été.

Des clubs de prestige qui se rejoignent sur des pistes offensives, voilà qui promet un mercato spectaculaire pour cet été, où le PSG et City risque de se retrouver ensemble sur des joueurs très demandés.