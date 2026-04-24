Manchester City vient ruiner le mercato du PSG

D'ou Botafogo a un budget de + de 127M déjà ? On se rend compte ce que ça fait ?? Palmeiras ils ont à peine 300M de budget, Corithians 150M par la, Botafogo aurait filé 127M ? Botafogo ??? mdr
Mdrrrr y'a 6 mois j'avais calculé 150M à la louche entre la vente des actifs et l'achat des joueurs, bah voilà, c'était pas compliqué 😂😂 Et dans l'autre sens, il n'y a rien à part le prêt d'Almada. Mais on attend toujours d'avoir la liste détaillée avec tous les différents mouvements.
"à la vue de la progression d'Endrick depuis qu'il a été prêté à l'OL." Super vanne c:/remi^^
Rien ne sert de courrir il faut partir à point.
Plus simplement relevé exact du nombre de fois ou une équipe n'a eu que 3 jours ou 4 jours entre 2 matchs Nombre de fois 3 jours entre 2 matchs OL ET Strasbourg 14 Lille 13 Nice 12 PSG 11 OM 9 Monaco 6 Lens 3 Nombre de fois 4 jours entre 2 matchs PSG 17 Monaco 13 OM Strasbourg et OL 11 Lille 8 Nice 7 Lens 3 pour ce qui concerne l'OL (c'est vérifiable) par exemple du 25 sep au 5 octobre 4 matchs 2 EL journée 6 et 7 du 23 octobre au 29 novembre 6 matchs 2 EL Journées 9 10 11 et 12 Du 23 au 30 novembre 3 matchs 1 EL journées 13 et 14 du 7 au 14 décembre 3 match 1 EL journées 15 et 16 du 18 janvier au 7 février 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 18 19 20 ET 21 du 1 mars au 22 mars 7 matchs 1 CDF 2 EL Journées 24 25 26 et 27 soit un total 25 fois 3 ou 4 jours entre 2 matchs pour un total de 30 matchs concernés
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|54
|30
|16
|6
|8
|45
|30
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|29
|10
|7
|12
|38
|44
|-6
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|30
|5
|10
|15
|25
|39
|-14
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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[🚨] NEW: Yan Diomande’s agency have held meetings with Liverpool and PSG. Leipzig want to keep him for one more season unless an extraordinary offer comes in. Internally, however, there is a growing feeling they won’t be able to keep him due to his outstanding form. His price