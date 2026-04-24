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Manchester City vient ruiner le mercato du PSG

PSG24 avr. , 14:00
parGuillaume Conte
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Manchester City et le PSG vont se croiser cet été. Les deux clubs aux finances inépuisables sont en effet sur les mêmes cibles. Et notamment Yan Diomandé et Eli Kroupi Junior.
A la lutte avec Arsenal pour le titre de champion d’Angleterre, Manchester City a l’occasion de sauver sa saison après sa décevante élimination par le Real Madrid en Ligue des Champions. Néanmoins, avec le possible départ de Pep Guardiola, les Sky Blues se préparent à une belle révolution, d’autant qu’un joueur important comme Bernardo Silva va s’en aller également. Et pour se renforcer, Manchester City entend bien marcher sur les plate-bandes du PSG, en courtisant deux joueurs dragués par le club français affirme Sky Sports.

Du très beau monde sur Diomandé

Il s’agit de deux éléments offensifs de premier plan : Yan Diomandé et Eli Junior Kroupi. Le premier brille avec Leipzig et fait saliver le Bayern Munich, Liverpool et Manchester United également. Sa mise à prix approche les 100 millions d’euros devant l’intérêt croissant des formations pour le faire venir. Il faut dire qu’avec 13 buts et 7 passes décisives en Bundesliga cette saison, l’ailier gauche ivoirien allie qualité technique, vision du jeu et efficacité.
L’autre cible est encore plus connue en France, puisqu’il s’agit d’Elie Junior Kroupi. Manchester City est persuadé que le Français peut bien s’associer à Erling Haaland. Ce n’est pas nouveau de voir les Sky Blues chercher un deuxième attaquant, et c’est en cela qu’un joueur comme Omar Marmoush avait été recruté au départ, sans que l’Egyptien ne parvienne réellement à s’imposer. Pour l’ancien du FC Lorient, le montant serait plus raisonnable avec 60 millions d’euros pour le faire partir de Bournemouth. Les Cherries seront, comme Leipzig avec Diomandé, à l’écoute des offres des ténors européens pour cet été.
Des clubs de prestige qui se rejoignent sur des pistes offensives, voilà qui promet un mercato spectaculaire pour cet été, où le PSG et City risque de se retrouver ensemble sur des joueurs très demandés.
Y. Diomande

Y. Diomande

Ivory CoastCôte d'Ivoire Âge 19 Attaquant

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
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Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
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Bundesliga

2025/2026
Matchs29
Buts12
Passes décisives6
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
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Mdrrrr y'a 6 mois j'avais calculé 150M à la louche entre la vente des actifs et l'achat des joueurs, bah voilà, c'était pas compliqué 😂😂 Et dans l'autre sens, il n'y a rien à part le prêt d'Almada. Mais on attend toujours d'avoir la liste détaillée avec tous les différents mouvements.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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