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Fabio Grosso nommé entraîneur de la Fiorentina

Serie A08 juin , 16:06
parClaude Dautel
2
Dans un communiqué, la Fiorentina a officialisé la nomination de Fabio Grosso au poste d'entraîneur. L'ancien joueur et coach de l'Olympique Lyonnais venait de se libérer de son contrat avec Sassuolo, et il remplacera Paolo Vanoli, limogé la semaine dernière, sur le banc de la Viola.
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Derniers commentaires

Fabio Grosso nommé entraîneur de la Fiorentina

Apres son passage difficile (pour différentes raisons) à l'OL j'aurai toujours un profond respect pour lui. Bravo à lui. J'aurai aimé que son expérience Lyonnaise soit plus belle. Je pense qu'il est juste arrivé au pire moment.

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on prefre voir ta mere tourner quand meme

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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