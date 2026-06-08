Nantes : Trois terribles départs en préparation

Le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. De gros départs sont attendus dans les prochains jours, ce qui pourrait fragiliser davantage l'effectif des Canaris.

Nantes , l'objectif est de repartir sur des bases saines afin de se donner toutes les chances de retrouver rapidement la Ligue 1. Les Canaris se préparent à vivre une intersaison mouvementée, marquée par de nombreux changements. Confronté à d'importantes difficultés financières, le FC Nantes devra être contraint de se séparer de plusieurs de ses meilleurs éléments. Une perspective qui inquiète les supporters et les observateurs du club.

Le FC Nantes se prépare au pire

D'après des informations relayées par Top Mercato, Tylel Tati, Johann Lepenant et Matthis Abline devraient très vraisemblablement quitter le FC Nantes dans les prochains jours. Des départs qui permettront au club de récupérer plusieurs millions d'euros afin de renflouer ses caisses. Il faudra toutefois faire preuve de clairvoyance sur le marché pour leur trouver des remplaçants capables d'apporter un impact réel. Les ambitions de la saison prochaine en dépendront en grande partie.

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À noter qu'une arrivée de Michel Der Zakarian devient de plus en plus crédible chez les Canaris. L'entraîneur connaît parfaitement le club et pourrait être l'homme idéal pour lancer un nouveau cycle. Son retour ne ferait toutefois pas l'unanimité en interne. Et Waldemar Kita n'y est pas étranger.

C'est dans ce contexte pesant que le FC Nantes devra construire son projet pour la saison à venir. La concurrence s'annoncera particulièrement relevée en Ligue 2 lors du prochain exercice, et chaque décision comptera. La cellule de recrutement nantaise aura donc un rôle essentiel à jouer pour dénicher de nouveaux talents.

Cela dépendra de l'argent qui sera récupéré des départs de Tylel Tati, Johann Lepenant et Matthis Abline, qui ne manquent déjà pas de courtisans pour poursuivre leur carrière au plus haut niveau.