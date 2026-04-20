Manchester City mate le PSG pour 2 cracks français

Le PSG adore les jeunes joueurs à développer et avait des vues sur Mathys Detourbet et Christ Batola. Mais Manchester City a été plus prompt et va avoir la main sur les deux jeunes joueurs de l'ESTAC.

Team Talk, les pensionnaires de l’Etihad Stadium vont en effet mettre la main sur Mathys Detourbet et Christ Batola. Pour rappel, Troyes fait partie du groupe qui gère Manchester City. Dans un monde du football où les énormes dépenses sont devenues moins courantes, les clubs s’organisent afin de dénicher des cracks en devenir. Le PSG l’a bien compris et son modèle fonctionne plus que bien. S’il y a bien un club qui veut prendre exemple sur la formation parisienne, c’est Manchester City. D’ailleurs, l’écurie anglaise va bientôt s’attacher les services (plus ou moins directement) de deux talents de l’ESTAC. Selon les informations de, les pensionnaires de l’Etihad Stadium vont en effet mettre la main sur Mathys Detourbet et Christ Batola. Pour rappel, Troyes fait partie du groupe qui gère Manchester City.

Le PSG battu dans deux dossiers

Le média indique que le PSG s’est battu pour obtenir au moins l’un des deux jeunes talents, mais que la volonté de Manchester City était bel et bien d’investir sur eux. À noter que si Detourbet va s’envoler pour Manchester dès l’été prochain afin d'y signer son contrat et de retourner en prêt à l'ESTAC, Batola va, lui, prolonger à Troyes. De quoi permettre au club de garder le contrôle au sein du groupe géré par Manchester City. Batola pourrait donc rejoindre aussi les Skyblues un jour comme son coéquipier troyen.

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