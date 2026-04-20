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Mathys Detourbet

Manchester City mate le PSG pour 2 cracks français

PSG20 avr. , 22:30
parHadrien Rivayrand
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Le PSG adore les jeunes joueurs à développer et avait des vues sur Mathys Detourbet et Christ Batola. Mais Manchester City a été plus prompt et va avoir la main sur les deux jeunes joueurs de l'ESTAC.
Dans un monde du football où les énormes dépenses sont devenues moins courantes, les clubs s’organisent afin de dénicher des cracks en devenir. Le PSG l’a bien compris et son modèle fonctionne plus que bien. S’il y a bien un club qui veut prendre exemple sur la formation parisienne, c’est Manchester City. D’ailleurs, l’écurie anglaise va bientôt s’attacher les services (plus ou moins directement) de deux talents de l’ESTAC. Selon les informations de Team Talk, les pensionnaires de l’Etihad Stadium vont en effet mettre la main sur Mathys Detourbet et Christ Batola. Pour rappel, Troyes fait partie du groupe qui gère Manchester City.

Le PSG battu dans deux dossiers 

Le média indique que le PSG s’est battu pour obtenir au moins l’un des deux jeunes talents, mais que la volonté de Manchester City était bel et bien d’investir sur eux. À noter que si Detourbet va s’envoler pour Manchester dès l’été prochain afin d'y signer son contrat et de retourner en prêt à l'ESTAC, Batola va, lui, prolonger à Troyes. De quoi permettre au club de garder le contrôle au sein du groupe géré par Manchester City. Batola pourrait donc rejoindre aussi les Skyblues un jour comme son coéquipier troyen.

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De son côté, le PSG va devoir changer son fusil d’épaule et investir sur d’autres jeunes joueurs. D’autant que plusieurs éléments de son centre de formation sont sur le départ. Luis Enrique et la direction du club de la capitale ont déjà quelques idées en tête pour le prochain mercato estival. Mais l’idée n’est pas de tout révolutionner, même si la stratégie dépendra des futurs résultats de cette fin de saison.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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