Trois clubs de Ligue 1 passent la DNCG facilement

Les examens ont débuté pour les clubs professionnels devant la DNCG. Et bien souvent, les clubs qui passent en premier sont ceux qui n’ont pas de gros problèmes financiers, et qui n’ont pas demandé de délais pour présenter les comptes ou effectuer des premières ventes.

Ainsi, le Stade Rennais, le Toulouse FC et le Lille OSC ont vu leur passage être validé, sans aucune mesure prise par le gendarme financier du football français. Ces clubs pourront donc recruter à leur guise cet été, sans limitation en terme de dépense ou de masse salariale.

En Ligue 2, Boulogne a aussi son budget vu être validé par la DNCG.