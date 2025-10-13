Ayyoub Bouaddi et la France, terrible désillusion ?

International espoirs français et titulaire en puissance à Lille, le jeune milieu de terrain Ayyoub Bouaddi est de plus en plus courtisé. Le PSG s’intéresse à lui au moment où son avenir international pourrait basculer.

Utilisé 36 fois par Bruno Genesio au LOSC en 2024-2025, Ayyoub Bouaddi confirme son énorme potentiel en ce début de saison. Le milieu de terrain de 18 ans a tout d’un futur grand, un impact énorme à la récupération du ballon, une qualité technique au-dessus de la moyenne et une vision du jeu splendide. De quoi en faire l’une des cibles du Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato. En quête des meilleurs talents de Ligue 1 et du football français, le champion d’Europe n’est pas passé à côté des qualités du joueur lillois, sous contrat avec les Dogues jusqu’en juin 2027.

Mais d’après les informations du compte Actu Foot Maroc, c’est également l’avenir en sélection d’Ayyoub Bouaddi qui pourrait basculer dans les prochaines semaines. Et pour cause, le compte spécialisé sur X affirme que le milieu de terrain du LOSC aurait donné son accord à la fédération marocaine pour défendre les couleurs des Lions de l’Atlas plutôt que celles de l’équipe de France. « Ayyoub Bouaddi va prendre le Maroc ! Le crack mondial prendra son temps pour venir. Il est très jeune, ne possède aucun réseau social, il faut le protéger » a publié sur X le compte spécialisé dans l’actualité du football marocain, qui croit donc savoir que le choix du joueur du LOSC est fait et que ce sera le Maroc plutôt que la France.

Une information encore à confirmer mais qui sonnerait comme une énorme désillusion pour la fédération française de football au vu de l’immense potentiel aperçu en Ligue 1 et en Ligue des Champions chez le joueur de seulement 18 ans. Les cas Rayan Cherki et Maghnes Akliouche ont toutefois prouvé récemment que la France avait de la ressource quand il s’agissait de convaincre certains binationaux d’opter pour la sélection tricolore. Reste à voir si cela se vérifiera dans le cas d’Ayyoub Bouaddi.