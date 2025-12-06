ICONSPORT_279190_0155

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

Ligue 106 déc. , 22:59
parMehdi Lunay
3
15e journée de Ligue 1 :
Parc des Princes
PSG-Rennes 5-0
Buts : Kvaratskhelia (28e, 67e), Mayulu (39e), Mbaye (88e), Ramos (90e+1)
Exclusion : Jacquet (74e) pour Rennes
Le Paris Saint-Germain s'est rassuré en battant Rennes 5-0 avec autorité. Khvicha Kvaratskhelia a notamment ébloui le Parc des Princes.
Battu à Monaco samedi dernier, le PSG a laissé la place de leader à Lens. Fort de son succès à Nantes en fin d'après-midi, le club artésien avait même 4 points d'avance au coup d'envoi. Paris devait donc gagner mais la tâche était ardue face à des Rennais en état de grâce (4 succès de rang). Le PSG était d'ailleurs embêté en début de match, peinant à se créer des occasions franches. C'est même le club breton qui prenait le dessus. Safonov devait enchaîner les arrêts, envoyant une frappe de Lepaul sur le poteau (27e).
C'était le tournant du match. Sur le contre suivant, Kvaratskhelia réalisait un superbe solo conclu par une frappe gagnante. Le PSG doublait la mise quelques minutes plus tard avec une superbe action collective et une finition signée Mayulu. En seconde période, le gardien sollicité était clairement Samba. Le portier rennais accumulait les arrêts mais il ne pouvait empêcher l'avalanche de buts. Kvaratskhelia s'offrait un doublé. Mbaye marquait d'une belle frappe de loin avant une conclusion signée Ramos. Avec ce large succès 5-0, le PSG revient à un point de Lens et distance l'OM de 4 points. Rennes bascule derrière l'OL à la 6e place.

Ligue 1

06 décembre 2025 à 21:05
Paris Saint Germain
Kvaratskhelia28'Mayulu39'Kvaratskhelia67'Mbaye88'Ramos90'
5
0
Match terminé
Rennes
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
G. Ramos
Paris Saint GermainParis Saint Germain
But
88
I. Mbaye
Paris Saint GermainParis Saint Germain
Remplacement
82
ENTRE
RennesRennes
SORT
M. Al Tamari
RennesRennes
Remplacement
82
ENTRE
M. Meïté
RennesRennes
SORT
B. Embolo
RennesRennes
3
Derniers commentaires

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

Le championnat commence

EdF : La Norvège ne pense qu’à humilier Mbappé

Bon, dommage pour les Vikings, le football est un sport collectif.

L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

- Kvara au top avec et sans ballon - Mayulu très bon à la passe ou finition - WZE très bon dans son poste de def droit. Il prend lan mesure du poste - Dembele est encore à court, mais quelle capacité à trouver des partenaires à la passe en profondeur - Safonov a prouvé qu'un adversaire pouvait cadrer une frappe sans qu'elle rentre au fond des filets, très bon dans ce qu'il a eu à faire avec 2 beaux arrêts

L1 : Rulli plombe l'OM, Lille recolle

C'est sûr que ça fait cher quand tu n'as pas le jeu qui va avec ses qualités. Mais bon fallait pas le recruter si on voulait jouer comme ça. Après je ne sais pas quel joueur ferait la différence vu comment on a jouer hier. Même Greenwood a été transparent hier. Sa grosse occasion, elle vient sur un contre. Alors il est meilleur que Paixao, ok, mais bon même avec un Greenwood sur chaque coté, si ça joue comme ça, on perd 9 fois sur 10.

PSG-Rennes : Safonov gagne sa place de numéro un

Safonov avait déjà pondu une superbe prestation à ses débuts puis plus rien. Stop l'enflammade dans les 2 sens.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

