L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

15e journée de Ligue 1 :

Parc des Princes

Buts : Kvaratskhelia (28e, 67e), Mayulu (39e), Mbaye (88e), Ramos (90e+1)

Exclusion : Jacquet (74e) pour Rennes

Le Paris Saint-Germain s'est rassuré en battant Rennes 5-0 avec autorité. Khvicha Kvaratskhelia a notamment ébloui le Parc des Princes.

Battu à Monaco samedi dernier, le PSG a laissé la place de leader à Lens. Fort de son succès à Nantes en fin d'après-midi, le club artésien avait même 4 points d'avance au coup d'envoi. Paris devait donc gagner mais la tâche était ardue face à des Rennais en état de grâce (4 succès de rang). Le PSG était d'ailleurs embêté en début de match, peinant à se créer des occasions franches. C'est même le club breton qui prenait le dessus. Safonov devait enchaîner les arrêts, envoyant une frappe de Lepaul sur le poteau (27e).

C'était le tournant du match. Sur le contre suivant, Kvaratskhelia réalisait un superbe solo conclu par une frappe gagnante. Le PSG doublait la mise quelques minutes plus tard avec une superbe action collective et une finition signée Mayulu. En seconde période, le gardien sollicité était clairement Samba. Le portier rennais accumulait les arrêts mais il ne pouvait empêcher l'avalanche de buts. Kvaratskhelia s'offrait un doublé. Mbaye marquait d'une belle frappe de loin avant une conclusion signée Ramos. Avec ce large succès 5-0, le PSG revient à un point de Lens et distance l'OM de 4 points. Rennes bascule derrière l'OL à la 6e place.