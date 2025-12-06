L1 : En balade, le PSG ne lâche pas Lens

Le championnat commence
Bon, dommage pour les Vikings, le football est un sport collectif.
- Kvara au top avec et sans ballon - Mayulu très bon à la passe ou finition - WZE très bon dans son poste de def droit. Il prend lan mesure du poste - Dembele est encore à court, mais quelle capacité à trouver des partenaires à la passe en profondeur - Safonov a prouvé qu'un adversaire pouvait cadrer une frappe sans qu'elle rentre au fond des filets, très bon dans ce qu'il a eu à faire avec 2 beaux arrêts
C'est sûr que ça fait cher quand tu n'as pas le jeu qui va avec ses qualités. Mais bon fallait pas le recruter si on voulait jouer comme ça. Après je ne sais pas quel joueur ferait la différence vu comment on a jouer hier. Même Greenwood a été transparent hier. Sa grosse occasion, elle vient sur un contre. Alors il est meilleur que Paixao, ok, mais bon même avec un Greenwood sur chaque coté, si ça joue comme ça, on perd 9 fois sur 10.
Safonov avait déjà pondu une superbe prestation à ses débuts puis plus rien. Stop l'enflammade dans les 2 sens.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|14
|7
|3
|4
|21
|15
|6
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|17
|14
|5
|2
|7
|19
|26
|-7
|16
|14
|4
|4
|6
|12
|17
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|14
|3
|5
|6
|13
|21
|-8
|14
|14
|3
|5
|6
|18
|28
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
La réponse du magicien géorgien aux critiques 🤫 🇬🇪 𝗞𝗛𝗩𝗜𝗖𝗛𝗔 𝗞𝗩𝗔𝗥𝗔𝗧𝗦𝗞𝗛𝗘𝗟𝗜𝗔 🇬🇪 #PSGSRFC