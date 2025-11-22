ICONSPORT_276732_0362

Luis Enrique triomphe au PSG, le Barça prépare un braquage

PSG22 nov. , 8:20
parMehdi Lunay
Longtemps décrié au PSG, Luis Enrique est désormais le patron incontesté du sportif. L'Espagnol a changé le visage du club parisien, lequel vient de démarrer une ère de domination. Mais, Barcelone risque de briser ce couple.
Les détracteurs de Luis Enrique ne sont plus nombreux. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2023, l'entraîneur espagnol a été parfois déroutant. Il aime faire changer de position ses joueurs, il aligne rarement un vrai numéro 9 dans l'axe et il ose utiliser des jeunes joueurs dans des matchs importants. Les doutes l'entourant ont été levés en 2025 avec la campagne victorieuse en Ligue des champions. Un sacre mérité pour une équipe séduisante qui a rendu hommage à la philosophie de jeu du technicien.

Luis Enrique se prépare pour Barcelone

De quoi renforcer le pouvoir de décision de Luis Enrique à Paris. Régulièrement consulté sur le mercato, l'Espagnol est un homme clé du projet parisien. La direction compte sur lui pour bâtir le PSG sur le long terme. Avec un effectif aussi jeune, les Parisiens peuvent être tranquilles pour une décennie au moins. Cependant, l'architecte s'en ira peut-être avant la fin des travaux. Selon le site catalan Bitbol, Luis Enrique ne restera pas au club au-delà de l'été 2027. Et cela pour une raison relativement simple quand on connaît la relation très particulière entre l'entraîneur espagnol et le Barça.
Cette date correspond à la fin de son contrat actuel. La raison de ce départ s'appelle FC Barcelone. L'entraîneur espagnol veut revenir dans son club de cœur, 10 ans après son départ. Ce sera le moment idéal pour des retrouvailles. En 2027, l'entraîneur du Barça Hansi Flick sera aussi en fin de contrat. Surtout, Luis Enrique peut mettre la main sur la jeune et talentueuse génération espagnole avec Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsi entre autres. Une manière aussi de redorer son blason sur le sol national après une fin de mandat ratée au Barça et un échec cuisant avec l'Espagne au Mondial 2022.
Loading