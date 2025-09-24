ICONSPORT_271638_0343
Luis Enrique

Luis Enrique refuse trois recrues, catastrophe au PSG

PSG24 sept. , 17:30
parCorentin Facy
Luis Enrique a insisté tout l’été pour que le PSG ne chamboule pas son effectif. Résultat, seuls Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi ont signé dans la capitale. Une grave erreur de la part de l’entraîneur espagnol.
Lundi soir, le Paris Saint-Germain a joué contre l’Olympique de Marseille avec une équipe très amoindrie. Joao Neves, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola manquaient à l’appel. Sans surprise, Luis Enrique n’a pas réussi à compenser toutes ces absences et le PSG s’est incliné pour la première fois depuis 14 ans au Vélodrome (1-0). Après cette rencontre, on regrette encore un peu plus du côté des supporters parisiens l’attentisme du club de la capitale sur le marché des transferts cet été. En effet, Luis Enrique s’est opposé au recrutement de nouveaux joueurs, que ce soit au milieu de terrain ou dans le secteur offensif.
Désireux de ne pas bousculer les équilibres de son effectif, le coach espagnol regrettait peut-être son choix après la défaite à Marseille. Aux yeux de Kevin Diaz, il est en tout cas clair que Paris a fait une grave erreur en faisant volontairement le choix de peu se renforcer lors du dernier mercato. « Luis Enrique, que j’aime beaucoup, s’est un peu trompé sur l’intersaison. Comme tous les entraîneurs, ce qu’ils aiment, c’est de la continuité et de la sécurité. Luis Campos a dit que c’était un choix sportif de Luis Enrique de ne pas trop recruter cet été, car il voulait garder l’équilibre » estime le consultant de l'After Foot sur RMC avant de poursuivre.
Je pense que le PSG aurait dû recruter deux à trois joueurs de plus car Luis Enrique a sous-estimé la faculté des joueurs à se blesser 
- Kevin Diaz dans l'After Foot sur RMC 
« Je le comprends, certains entraîneurs préfèrent évoluer avec 12-13 joueurs. Mais l’une des grandes forces de Pep Guardiola par exemple, c’est de toujours vouloir se réinventer et ajouter toujours d’autres joueurs pour amener de la concurrence, quitte à perturber son groupe. Je ne dis pas qu’ils ne seront pas champions et qu’ils n’auront pas leurs chances pour gagner encore une fois la Ligue des Champions, mais par contre il ne faut pas qu’ils aient de blessés. Je pense que le PSG aurait dû recruter deux à trois joueurs de plus car Luis Enrique a sous-estimé la faculté des joueurs à se blesser » analyse Kevin Diaz, convaincu que Luis Enrique n’a pas été visionnaire sur ce coup et avait tout intérêt à faire venir un attaquant et un milieu de terrain de plus au minimum l’été dernier. Cela n’a pas été le cas et le PSG se retrouve maintenant en grosse difficulté, avec quatre joueurs titulaires sur le carreau et un banc beaucoup trop limité pour les remplacer efficacement. 
Derniers commentaires

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Encore une fois, un journaliste africain pose la question a sa mère qui vient de Mauritanie avance des origines aussi du Sénégal... Elle répond aussi pour faire plaisir et par rapport à son affection de ses pays d'origine. Dans ses propos il n'y a rien d'anti français

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Oui enfin ce n'est pas le premier à avoir des origines du continent africain à obtenir le ballon d'or, ça n'a aucun sens.

OL-Tel Aviv, trois points gagnés par Lyon sans jouer ?

fair enough

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Mais quelle sortie stupide !!!! Sa maman ok, qu'elle soit fière de ses origines ok, mais lancer une phrase pareille c'est aussi stupide que l'autre multi millionnaire embourgeoisé qui te sort "c'est le ballon d'or du peuple". Arrêtez vos âneries un peu !!! Vous êtes venus en France, vous avez eu votre fils en France, toute votre famille s'est intégrée à la France et est devenue donc française. C'est le ballon d'or de la France et des français !

« Le Ballon d’Or de l’Afrique » : La mère de Dembélé fait polémique

Elle répond à un journaliste africain et elle se place dans cet angle dans sa réponse. Elle n'occulte pas la France, elle le place dans l'angle africain car la question est posée dans ce sens par le journaliste. Il a des origines africaine et sa mère semble attachée à ses racines, ça ne veut pas dire qu'elle crache sur la France ou qu'elle ne se considère ni française ni que son fils l'est... Je ne dis pas que la maman de Dembele se sent française, je n'en sais rien a vrai dire, je dis juste que ses propos sont dans l'angle africain au regard de ses origines

