Luis Enrique l'adore, le PSG peut l'avoir pour 10 ME

Le PSG ne va pas pouvoir faire toute la saison en bricolant pour compenser les futures absences d'Achraf Hakimi. Luis Campos et Luis Enrique s'activent pour trouver le joueur parfait.

Il doit être le seul joueur de l’effectif à avoir fait une saison pleine la saison dernière sans pour le moment en subir les conséquences. Achraf Hakimi enchaine les matchs avec une régularité déconcertante et cela inquiète même le staff du Paris Saint-Germain . Ce dernier souhaite le mettre au repos prochainement, surtout que le Marocain va disputer la Coupe d’Afrique des Nations cet hiver. Pour éviter de perdre l’ancien du Real Madrid dans les moments cruciaux de la saison, le PSG compte ainsi recruter à son poste cet hiver.

Déjà capitaine à 22 ans

La possible venue de Martim Fernandes du FC Porto a été évoquée, mais il sera difficile de faire craquer le club lusitanien, habitué à vendre très cher ses joueurs, surtout en cours de saison. Et surtout au PSG. Un autre nom est ainsi cité par le média Ensemble PSG et son journaliste Robin Bairner. Il s’agit d’Arnau Martinez, le latéral droit de Gérone qui a disputé la Ligue des Champions la saison passée, et est forcément rentré dans le rang avec la saison plus compliquée du club catalan.

« Le joueur de 22 ans a déjà été capitaine de son équipe à plusieurs reprises, dont la mauvaise forme actuelle pourrait être utilisée pour l’attirer ailleurs. C’est une option pour le PSG », a assuré le journaliste Arnau Martinez possède un contrat jusqu’en juin 2027 avec Gérone, et une valeur marchande à 10 millions d’euros.

Avec un Luis Enrique toujours fan des joueurs de la péninsule ibérique, ce joueur capable aussi de jouer au milieu de terrain comme il l’a fait au début de sa carrière, a de quoi intéresser le PSG. Un renfort à coût réduit et Luis Enrique compatible, voilà qui a de quoi intéresser le club de la capitale en l’absence d’Achraf Hakimi. Un suppléant solide, mais qui resterait clairement une doublure pour le champion d’Europe.