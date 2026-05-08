Luis Enrique et le PSG, la lune de miel prolongée jusqu'en 2030

Luis Enrique et le PSG sont tout proche de prolonger le contrat de l'entraineur espagnol pour une très longue durée. Ce ne sera pas un bail à vie, mais jusqu'en 2030. De quoi ravir les supporters.

Elu à de nombreuses reprises meilleur entraineur du monde par son président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Enrique n’a pas vraiment de souci à se faire s’il souhaite prolonger au PSG . Le président qatari du club de la capitale lui voue une véritable admiration, ce dernier ayant réussi à lui prouver qu’il ne fallait pas forcément dépenser des centaines de millions d’euros pour faire une équipe compétitive, mais avoir du flair, de la patience, du travail et inculquer un esprit collectif à tous.

Le PSG et Luis Enrique sur la même ligne

Il n’y aura donc pas de vague d’annonce de prolongation au printemps, comme ce fut le cas la saison passée, même si plusieurs joueurs comme Willian Pacho et Joao Neves ont prolongé, sans que ce soit officialisé. Luis Enrique n’a pas encore trouvé d’accord, mais selon le journaliste Ben Jacobs, les discussions vont dans le très bon sens et tout semble indiquer que l’été permettra de valider un nouveau contrat très longue durée.

Selon le journaliste de GiveMeSport, c’est un nouveau bail de quatre ans qui va signer Luis Enrique une fois que la saison sera terminée, et ce quelle que soit l’issue de celle-ci. En clair, même s’il n’était pas vraiment légitime d’en douter, une défaite en finale de la Ligue des Champions ne changerait rien à la prolongation déjà bien engagée. Les discussions sont très positives, et selon le journaliste, cela avance doucement et personne ne se formalise de voir que l’accord définitif n’a pas été trouvé.

L’ancien entraîneur du FC Barcelone et de l’AS Roma notamment, possède encore un an de contrat pour le moment. Mais personne au PSG ne doute que bientôt, son engagement se fera sur le très long terme, lui qui est déjà sur le point de devenir l’entraîneur à la plus grande longévité au PSG, en plus d’être déjà le plus victorieux. Un parcours parfait qui va donc se prolonger sur la durée, ce qui ne manquera pas de ravir les supporters.