Luis Enrique a menacé de quitter le PSG

Le PSG tente de prolonger le contrat de Luis Enrique, mais les dirigeants parisiens savent que le technicien espagnol ne se laissera pas dicter les conditions de cet engagement. Luis Campos a confirmé que le coach parisien avait du caractère.

Partout où il est passé, Luis Enrique a laissé l'image d'un joueur, puis d'un entraîneur qui savait ce qu'il voulait, mais également ce qu'il ne voulait pas. Critiqué lors de ses premiers mois sur le banc du Paris Saint-Germain, l'entraîneur de 55 ans a tenu tête à ceux qui l'attaquaient, et l'incroyable année 2025 a donné raison à Luis Enrique. Désormais intouchable, ou presque, Luis Enrique est en position de force au moment où Nasser Al-Khelaifi souhaite que l'Espagnol prolonge son contrat pour une durée relativement longue. Même s'il ne s'agira pas d'un contrat à vie comme certains l'ont évoqué.

Luis Enrique était mécontent de l'attitude des joueurs

Le président qatari du PSG sait que son entraîneur semble être le seul à même de gérer un tel projet. Luis Enrique l'a prouvé récemment, si ses joueurs n'ont pas un comportement à la hauteur de ses attentes, alors il partira de lui-même, même s'il adore Paris. Luis Campos a confié dans la presse sportive espagnole que cela a déjà été le cas au Paris Saint-Germain. « À la fin de sa première saison au PSG, il m’a dit un jour : Luis, soit nous améliorons le niveau quotidien des entraînements avec tous les joueurs à mille à l’heure, soit je pars. Il m’a inculqué cette exigence », a confié Luis Campos, qui admet que les faits ont toujours donné raison à Luis Enrique.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, Luis Enrique n'a pas encore signé l'offre tendue par les champions d'Europe. Mais, comme l'affirmait Le Parisien cette semaine, tout semble aller dans le bon sens entre les deux parties. Il reste juste à régler les derniers détails, et à officialiser tout cela, l'Espagnole ayant déjà le soutien sans faille des supporters du PSG. Cela n'était plus arrivé depuis longtemps dans la capitale.