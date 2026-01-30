ICONSPORT_261503_0076
Nasser Al-Khelaifi - Luis Enrique - PSG

Luis Enrique a menacé de quitter le PSG

PSG30 janv. , 11:30
parClaude Dautel
0
Le PSG tente de prolonger le contrat de Luis Enrique, mais les dirigeants parisiens savent que le technicien espagnol ne se laissera pas dicter les conditions de cet engagement. Luis Campos a confirmé que le coach parisien avait du caractère.
Partout où il est passé, Luis Enrique a laissé l'image d'un joueur, puis d'un entraîneur qui savait ce qu'il voulait, mais également ce qu'il ne voulait pas. Critiqué lors de ses premiers mois sur le banc du Paris Saint-Germain, l'entraîneur de 55 ans a tenu tête à ceux qui l'attaquaient, et l'incroyable année 2025 a donné raison à Luis Enrique. Désormais intouchable, ou presque, Luis Enrique est en position de force au moment où Nasser Al-Khelaifi souhaite que l'Espagnol prolonge son contrat pour une durée relativement longue. Même s'il ne s'agira pas d'un contrat à vie comme certains l'ont évoqué.

Luis Enrique était mécontent de l'attitude des joueurs

Le président qatari du PSG sait que son entraîneur semble être le seul à même de gérer un tel projet. Luis Enrique l'a prouvé récemment, si ses joueurs n'ont pas un comportement à la hauteur de ses attentes, alors il partira de lui-même, même s'il adore Paris. Luis Campos a confié dans la presse sportive espagnole que cela a déjà été le cas au Paris Saint-Germain. « À la fin de sa première saison au PSG, il m’a dit un jour : Luis, soit nous améliorons le niveau quotidien des entraînements avec tous les joueurs à mille à l’heure, soit je pars. Il m’a inculqué cette exigence », a confié Luis Campos, qui admet que les faits ont toujours donné raison à Luis Enrique.
Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027, Luis Enrique n'a pas encore signé l'offre tendue par les champions d'Europe. Mais, comme l'affirmait Le Parisien cette semaine, tout semble aller dans le bon sens entre les deux parties. Il reste juste à régler les derniers détails, et à officialiser tout cela, l'Espagnole ayant déjà le soutien sans faille des supporters du PSG. Cela n'était plus arrivé depuis longtemps dans la capitale.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_265299_0156 (1)
OL

OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang

ICONSPORT_283297_0256
FC Nantes

Nantes : Une catastrophe de plus

ICONSPORT_281551_0052
OM

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

ICONSPORT_283678_0131
Europa League

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Fil Info

30 janv. , 14:30
OL : Textor s'enlise et attaque Michele Kang
30 janv. , 14:00
Nantes : Une catastrophe de plus
30 janv. , 13:40
OM : La Provence démolit Longoria et Benatia
30 janv. , 13:20
EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages
30 janv. , 13:18
LdC : Monaco promet l’enfer au PSG
30 janv. , 13:02
LdC : Le tirage au sort complet des play-offs
30 janv. , 13:00
L'OM cherche à éjecter Vermeeren d'urgence
30 janv. , 12:40
L'ASSE a recruté discrètement une machine à buts de 17 ans
30 janv. , 12:26
LdC : Ce sera Monaco - PSG en barrages

Derniers commentaires

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Je viens de voir le tableau merci

EL : Le LOSC retrouvera l'Etoile Rouge en barrages

Dac merci je comprenais pas très bien

OM : Benatia et Greenwood, un divorce fracassant

Red13 faut qu'il arrête de boire justement et qu'il entame une cure... l'alcoolisme est une maladie sérieuse

L'OL fonce sur un buteur très connu !

Je ne pense pas qu'il veuille quitter son club

OM : La Provence démolit Longoria et Benatia

Comme d’hab ils vont envoyer leurs toutous privilégiés sur les réseaux sociaux pour enfumer les gens avec leur communication, ils vont balancer 1 ou 2 noms ronflants pour la fin du mercato pour calmer les supporters…on l’a connaît la méthode à force c’est du déjà vu!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

Loading