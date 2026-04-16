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L’UEFA dope le PSG avec 120 ME cash

PSG16 avr. , 8:20
parCorentin Facy
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Vainqueur sans trembler de Liverpool mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions une seconde année de suite. Ce qui assure au club parisien un très gros chèque de l’UEFA.
Ce sera donc le Bayern Munich pour le Paris Saint-Germain. Mercredi soir, les hommes de Luis Enrique ont pu regarder dans la peau du qualifié la confrontation entre le Real Madrid et les Allemands. Le club parisien affrontera le Bayern, venu à bout des Merengue au terme d’un match ultra-spectaculaire. L’affiche est alléchante sur le papier et le niveau sera clairement plus élevé que face à Liverpool pour le PSG, qui s’avance tout de même vers ce demi-finale avec l’étiquette du favori.
Quoi qu’il arrive désormais, Paris a réussi sa campagne de Ligue des Champions… notamment sur le plan financier. L’Equipe nous apprend qu’en atteignant le dernier carré pour la seconde année de suite, le Paris Saint-Germain s’est assuré un énorme chèque de la part de l’UEFA. En effet, l’instance européenne va verser au moins 120 millions d’euros au club Bleu et Rouge pour son parcours jusqu’à présent.

120 millions assurés pour le PSG en Europe

A elle seule, la qualification en demi-finale représente un gros bonus de 15 millions d’euros, qui s’ajoute aux 106 millions d’euros déjà cumulés par le Paris Saint-Germain depuis le début de la phase de ligue. A titre de comparaison, L’Equipe rappelle que le leader de la Ligue 1 avait perçu 149 millions d’euros pour sa victoire finale en Ligue des Champions lors de la saison 2024-2025. On ignore encore si ce montant peut être battu en cas de « back to back », à savoir de deuxième sacre consécutif en C1.

Lire aussi

LdC : Le Bayern arrive pour le PSGLdC : Le Bayern arrive pour le PSG
Une chose est en revanche certaine, l’enveloppe de 120 millions d’euros va continuer à gonfler en cas de qualification en finale puis de sacre face à l’Atlético de Madrid ou Arsenal en finale. Avant de penser à cela, il va falloir écarter le Bayern Munich de la course. Un défi de taille pour les hommes de Luis Enrique, même si la double-confrontation entre les Bavarois et le Real Madrid a mis en évidence les nombreuses failles des Allemands, notamment sur le plan défensif.
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parce que vinicius n'a pas croquer ? n'a pas etait individuelle? mdr

Kylian Mbappé humilié par la presse espagnole

c'est quand meme fou la plupart des gens qui critique mbappé et qui disent qu'il se met au dessus de tout mais c'est ses gens la qui le mettent au dessus de tout en le tenant responsable de tout mdr l'hypocrisie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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