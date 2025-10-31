L’OM a créé un monstre au mercato

Buteur face à l’Olympique de Marseille (2-2) mercredi en Ligue 1, Sidiki Chérif a fait forte impression. L’attaquant d’Angers, qui a réussi l’exploit de pousser Nayef Aguerd à la faute, a tapé dans l’œil de nombreuses formations sur le marché des transferts.

Alors que le fauteuil de leader lui tendait les bras, l’Olympique de Marseille lui a tourné le dos. Un succès face à Angers semblait largement à leur portée, qui plus est au Vélodrome. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé le moyen de partager les points avec le SCO mercredi. Notamment en cause, une première période très décevante dans les deux moitiés de terrain. Les Marseillais ont cruellement manqué de créativité et même d’initiative avec le ballon.

Quant à l’arrière-garde, sa fébrilité a fait les affaires de Sidiki Chérif. L’attaquant d’Angers s’est régalé dans la profondeur, à l’image de son but inscrit après avoir résisté au retour d’un Nayef Aguerd pour une fois fautif. Il faut dire que l’Angevin, par sa puissance, sa vitesse et par la qualité de ses appels, représentait un adversaire particulièrement coriace. L’avant-centre de 18 ans traverse une excellente période puisqu’il s’agissait de son troisième match consécutif avec un but inscrit. Sa série poursuivie au Vélodrome a donc attiré l’attention sur le marché des transferts.

D’après le journaliste Rudy Galetti, Sidiki Chérif évolue désormais sous le regard attentif de plusieurs clubs européens. Notre confrère ne donne pas l’identité des formations intéressées. Mais après sa performance dans la cité phocéenne, on ne serait pas surpris d’apprendre que l’Olympique de Marseille suit la progression du Franco-Guinéen qui n’était pas destiné à briller en Ligue 1 aussi rapidement. Ce sont effectivement les problèmes financiers du SCO qui ont empêché ses dirigeants de recruter des attaquants plus confirmés cet été. Finalement, c’est peut-être un mal pour un bien.