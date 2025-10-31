Sidiki Chérif

L’OM a créé un monstre au mercato

OM31 oct. , 14:00
parEric Bethsy
Buteur face à l’Olympique de Marseille (2-2) mercredi en Ligue 1, Sidiki Chérif a fait forte impression. L’attaquant d’Angers, qui a réussi l’exploit de pousser Nayef Aguerd à la faute, a tapé dans l’œil de nombreuses formations sur le marché des transferts.
Alors que le fauteuil de leader lui tendait les bras, l’Olympique de Marseille lui a tourné le dos. Un succès face à Angers semblait largement à leur portée, qui plus est au Vélodrome. Mais les hommes de Roberto De Zerbi ont trouvé le moyen de partager les points avec le SCO mercredi. Notamment en cause, une première période très décevante dans les deux moitiés de terrain. Les Marseillais ont cruellement manqué de créativité et même d’initiative avec le ballon.
Quant à l’arrière-garde, sa fébrilité a fait les affaires de Sidiki Chérif. L’attaquant d’Angers s’est régalé dans la profondeur, à l’image de son but inscrit après avoir résisté au retour d’un Nayef Aguerd pour une fois fautif. Il faut dire que l’Angevin, par sa puissance, sa vitesse et par la qualité de ses appels, représentait un adversaire particulièrement coriace. L’avant-centre de 18 ans traverse une excellente période puisqu’il s’agissait de son troisième match consécutif avec un but inscrit. Sa série poursuivie au Vélodrome a donc attiré l’attention sur le marché des transferts.

D’après le journaliste Rudy Galetti, Sidiki Chérif évolue désormais sous le regard attentif de plusieurs clubs européens. Notre confrère ne donne pas l’identité des formations intéressées. Mais après sa performance dans la cité phocéenne, on ne serait pas surpris d’apprendre que l’Olympique de Marseille suit la progression du Franco-Guinéen qui n’était pas destiné à briller en Ligue 1 aussi rapidement. Ce sont effectivement les problèmes financiers du SCO qui ont empêché ses dirigeants de recruter des attaquants plus confirmés cet été. Finalement, c’est peut-être un mal pour un bien.
Derniers commentaires

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Pas sur qu'il ait tort dans le dernier paragraphe Paris est cité 5 fois « Je ne pense pas que ce soit flatteur. Alors ce classement et ces écarts confirment une tendance. Quand le Paris Saint-Germain n’est pas au rendez-vous personne n’arrive à en profiter. Paris n’a pas eu de préparation, Paris a eu une ribambelle de blessés, Paris fait énormément tourner et est en tête du championnat de France. Le monstre de notre Ligue 1 qu’est le Paris Saint-Germain est une bête blessée.

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Ça n’a rien à voir avec le Pgégé …😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Quand ils dominent trop la L1 est faible et quand c'est serré la ligue 1 est faible....

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Foutre01 quoi 😏🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L1 : Incroyable suspense en tête, La Chaine L'Equipe est dégoûtée

Bien sûr que ça indique la faiblesse de la FarmersLigue. Quand un troupeau supposé européen se fait remonter de 3 buts ou qu’un autre qui mène à 20mn de la fin et se fait rattraper alors oui , ça prouve simplement que le niveau des suiveurs est faible… 😞🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

