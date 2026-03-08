Lizarazu dévoile les quatre titulaires qui plombent le PSG

Le PSG inquiète de nouveau après son revers à domicile en Ligue 1 face à Monaco. Bixente Lizarazu se montre critique envers les prestations de quatre joueurs majeurs du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain s'est mis dans l'embarras à quelques jours de la réception de Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions. En effet, le club de la capitale a logiquement été battu par l'AS Monaco vendredi soir au Parc des Princes en Ligue 1. Cette défaite a mis en évidence certaines grosses carences du club parisien, sans oublier une fatigue de plus en plus préoccupante. Pour certains observateurs, les cadres ne sont plus au niveau qui était le leur il y a encore quelques mois. Et Bixente Lizarazu ne dira pas le contraire.

Des cadres défaillants ?

Lors d'un passage sur l'antenne de Téléfoot, le champion du monde 98 n'a pas manqué de pointer la responsabilité de quatre joueurs : Ousmane Dembélé, Willian Pacho, Vitinha et Marquinhos : « La saison dernière a été énergivore, il n'y a pas eu de préparation. C'est un constat, on ne peut pas le reprocher au PSG, ils ont fait une saison fantastique et n'ont pas eu une bonne préparation. (...) Il y a des joueurs très importants qui sont en méforme, Pacho et Marquinhos en défense, Vitinha n'est pas au même niveau, le milieu qui était fantastique n'est plus souverain et ça fragilise la défense, puis offensivement Dembélé, après sa blessure, n'est plus au même niveau.

(...) Optimiste pour Chelsea ? Depuis début février, j'espère revoir un PSG dominant et je me disais qu'ils allaient le faire. Mais maintenant, je commence à m'inquiéter vraiment ».

Le PSG devra montrer qu'il est toujours dans le coup face à un Chelsea qui connaît également certains problèmes de fond encore non résolus. En interne, les joueurs franciliens seraient plus que jamais déterminés à faire tomber les Blues afin de prendre leur revanche après une finale de Coupe du monde des clubs ratée face à ces mêmes Londoniens.