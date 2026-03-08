ICONSPORT_361127_0043

Lizarazu dévoile les quatre titulaires qui plombent le PSG

PSG08 mars , 18:20
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG inquiète de nouveau après son revers à domicile en Ligue 1 face à Monaco. Bixente Lizarazu se montre critique envers les prestations de quatre joueurs majeurs du club de la capitale.
Le Paris Saint-Germain s'est mis dans l'embarras à quelques jours de la réception de Chelsea en huitième de finale aller de la Ligue des champions. En effet, le club de la capitale a logiquement été battu par l'AS Monaco vendredi soir au Parc des Princes en Ligue 1. Cette défaite a mis en évidence certaines grosses carences du club parisien, sans oublier une fatigue de plus en plus préoccupante. Pour certains observateurs, les cadres ne sont plus au niveau qui était le leur il y a encore quelques mois. Et Bixente Lizarazu ne dira pas le contraire.

Des cadres défaillants ? 

Lors d'un passage sur l'antenne de Téléfoot, le champion du monde 98 n'a pas manqué de pointer la responsabilité de quatre joueurs : Ousmane Dembélé, Willian Pacho, Vitinha et Marquinhos : « La saison dernière a été énergivore, il n'y a pas eu de préparation. C'est un constat, on ne peut pas le reprocher au PSG, ils ont fait une saison fantastique et n'ont pas eu une bonne préparation. (...) Il y a des joueurs très importants qui sont en méforme, Pacho et Marquinhos en défense, Vitinha n'est pas au même niveau, le milieu qui était fantastique n'est plus souverain et ça fragilise la défense, puis offensivement Dembélé, après sa blessure, n'est plus au même niveau.
(...) Optimiste pour Chelsea ? Depuis début février, j'espère revoir un PSG dominant et je me disais qu'ils allaient le faire. Mais maintenant, je commence à m'inquiéter vraiment ».

Lire aussi

PSG : Le mercato a tué Paris, Chelsea rigole déjàPSG : Le mercato a tué Paris, Chelsea rigole déjà
Le PSG devra montrer qu'il est toujours dans le coup face à un Chelsea qui connaît également certains problèmes de fond encore non résolus. En interne, les joueurs franciliens seraient plus que jamais déterminés à faire tomber les Blues afin de prendre leur revanche après une finale de Coupe du monde des clubs ratée face à ces mêmes Londoniens.
0
ICONSPORT_361341_0157
Metz

L1 : L'étonnant aveu, Metz au bord du renoncement

ICONSPORT_361060_0325
Ligue 1

L'OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c'est la surprise

ICONSPORT_361382_0007
Ligue 1

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

ICONSPORT_361361_0167
Video

Le magnifique but de Lorient qui crucifie Lille

L’OL sans Endrick ni Tolisso contre le PFC, c’est la surprise

Vous allez voir,les jeunes vont faire le taf

OM : Il quitte l'OM pour l'Italie, c'est encore pire que Robinio Vaz

Putain de jeunes qui croient qu’ils sont les meilleurs , avec l'aide bien volontaire de leur famille et de leur manager .... Ils ne voient que par le fric morale de l'histoire ils se retrouvent trop vite dans des grands clubs dont ils cirent le banc .

L1 : OL - PFC : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Dur d'être confiant... Malheureusement on est obligé, tolisso et endrick vt etre cramés s'il n'y a pas un minimum de turnover, ce qui de tte manière ne ns ramènera pas de points mieux vaut laisser filer 2 pts voir aucun, qu'en laisser filer 6 ou 9 en ayant des joueurs cramés

Le PSG a déjà trouvé le remplaçant de Dro Fernandez

On doit le soigner pour qu'il prenne du poids et du volume physique ,pas le descendre au bout d'un mois

Kvaratskhelia à MU, le PSG attaqué

Des qu'un joueur a un coup de mou il doit partir suivant ces imbéciles

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56251825482127
3
O. Marseille
46251447523319
4
O. Lyonnais
45241437392613
5
Rennes
4325127642357
6
LOSC Lille
4125125838326
7
Monaco
4025124943376
8
Strasbourg
3625106940319
9
Brest
3625106934340
10
Lorient
342581073539-4
11
Angers SCO
322595112330-7
12
Toulouse
3125871033294
13
Le Havre
262568112032-12
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242566133048-18
16
Auxerre
192547141935-16
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

