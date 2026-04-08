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Yamal

LdC : 0-2 à Barcelone, le très gros coup de l'Atlético

Ligue des Champions08 avr. , 22:56
parCorentin Facy
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Quart de finale aller de Ligue des Champions
Camp Nou
Barcelone - Atlético : 0-2
Buts : Alvarez (45e), Sorloth (70e) pour l’Atlético
Carton rouge : Cubarsi (44e) pour Barcelone
L’Atlético a fait déjouer les pronostics dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions en l’emportant 0-2 sur la pelouse de Barcelone. Un bel avantage avant le match retour à Madrid dans une semaine.
La première mi-temps était animée et c’est le FC Barcelone qui pensait bien prendre la commande des opérations dans ce quart de finale aller. En effet, Marcus Rashford ouvrait le score peu après la 15e minute mais l’Anglais voyait finalement son but être annulé. Un tournant pour les Catalans, car la suite des évènements était moins joyeuse. A quelques minutes de la mi-temps, le défenseur barcelonais Pau Cubarsi était exclu, après visionnage des images par l’arbitre.
Sur le coup-franc qui suit, Julian Alvarez marquait et permettait à l’Atlético de Madrid d’être devant à la pause. Un avantage consolidé en deuxième mi-temps, même si Rashford, encore lui, était dangereux peu avant l’heure de jeu. C’est finalement Sorloth qui permettait à l’Atlético de creuser l’écart. Un avantage définitif pour les hommes de Diego Simeone, qui réalisent le très gros coup en s’imposant 0-2 à Barcelone. Un avantage confortable à une semaine du match retard au Wanda Metropolitano.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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