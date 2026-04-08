LdC : 0-2 à Barcelone, le très gros coup de l'Atlético

Quart de finale aller de Ligue des Champions

Camp Nou

Barcelone - Atlético : 0-2

Buts : Alvarez (45e), Sorloth (70e) pour l’Atlético

Carton rouge : Cubarsi (44e) pour Barcelone

L’Atlético a fait déjouer les pronostics dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions en l’emportant 0-2 sur la pelouse de Barcelone. Un bel avantage avant le match retour à Madrid dans une semaine.

La première mi-temps était animée et c’est le FC Barcelone qui pensait bien prendre la commande des opérations dans ce quart de finale aller. En effet, Marcus Rashford ouvrait le score peu après la 15e minute mais l’Anglais voyait finalement son but être annulé. Un tournant pour les Catalans, car la suite des évènements était moins joyeuse. A quelques minutes de la mi-temps, le défenseur barcelonais Pau Cubarsi était exclu, après visionnage des images par l’arbitre.

Sur le coup-franc qui suit, Julian Alvarez marquait et permettait à l’Atlético de Madrid d’être devant à la pause. Un avantage consolidé en deuxième mi-temps, même si Rashford, encore lui, était dangereux peu avant l’heure de jeu. C’est finalement Sorloth qui permettait à l’Atlético de creuser l’écart. Un avantage définitif pour les hommes de Diego Simeone, qui réalisent le très gros coup en s’imposant 0-2 à Barcelone. Un avantage confortable à une semaine du match retard au Wanda Metropolitano.