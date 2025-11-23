Liverpool contacte le PSG et fait une offre de 160 ME

Le PSG pourrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Il se dit que Luis Enrique ne dira pas non à la possibilité de renforcer son effectif. Les champions d'Europe devront également lutter contre les attaques d'autres équipes pour certains de leurs joueurs.

Le Paris Saint-Germain est toujours un club à suivre lors des périodes de marché des transferts. Cet hiver, le club de la capitale pourrait passer à l'action pour se renforcer, alors que Luis Enrique lorgne sur un défenseur, un milieu de terrain et pourquoi pas un ailier. Aussi, les champions d'Europe devront se méfier des attaques de certaines écuries pour des joueurs talentueux de leur effectif. Joao Neves est concerné. Le milieu de terrain portugais est dans une forme étincelante, ce qui n'a pas échappé à la Premier League...

Neves, direction Liverpool ?

Selon les informations de Fichajes, Liverpool est actuellement l'équipe anglaise la plus déterminée pour s'attacher les services du Portugais. Le média précise même que les Reds préparent une offre de 160 millions d'euros pour faire craquer le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Liverpool souhaite plus que tout mettre de côté les intérêts de Manchester City, Arsenal et Tottenham, d'où le montant exceptionnellement élevé. A noter que le PSG n'est absolument pas vendeur pour le moment.

Il faut dire que Joao Neves marche sur l'eau avec le club de la capitale depuis le début de la saison. L'ancien de Benfica est titulaire au sein de la formation entraînée par Luis Enrique. L'Espagnol lui donne une énorme confiance, ce qui plait au Portugais. Liverpool va quand même tenter sa chance et tenter d'animer le marché cet hiver. Le Paris Saint-Germain est prévenu, d'autant que Joao Neves n'est pas le seul joueur à plaire. C'est le cas de Vitinha, qui fait tourner la tête du Real Madrid. Les pensionnaires du Parc des Princes ont néanmoins les moyens de refuser la plupart des offres pour leurs joueurs.