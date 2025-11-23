ICONSPORT_271025_0564
Joao Neves

Liverpool contacte le PSG et fait une offre de 160 ME

PSG23 nov. , 22:30
parHadrien Rivayrand
0
Le PSG pourrait se montrer actif cet hiver sur le marché des transferts. Il se dit que Luis Enrique ne dira pas non à la possibilité de renforcer son effectif. Les champions d'Europe devront également lutter contre les attaques d'autres équipes pour certains de leurs joueurs.
Le Paris Saint-Germain est toujours un club à suivre lors des périodes de marché des transferts. Cet hiver, le club de la capitale pourrait passer à l'action pour se renforcer, alors que Luis Enrique lorgne sur un défenseur, un milieu de terrain et pourquoi pas un ailier. Aussi, les champions d'Europe devront se méfier des attaques de certaines écuries pour des joueurs talentueux de leur effectif. Joao Neves est concerné. Le milieu de terrain portugais est dans une forme étincelante, ce qui n'a pas échappé à la Premier League...

Neves, direction Liverpool ? 

Selon les informations de Fichajes, Liverpool est actuellement l'équipe anglaise la plus déterminée pour s'attacher les services du PortugaisLe média précise même que les Reds préparent une offre de 160 millions d'euros pour faire craquer le Paris Saint-Germain dès cet hiver. Liverpool souhaite plus que tout mettre de côté les intérêts de Manchester City, Arsenal et Tottenham, d'où le montant exceptionnellement élevé. A noter que le PSG n'est absolument pas vendeur pour le moment. 

Lire aussi

PSG : Gonçalo Ramos est condamnéPSG : Gonçalo Ramos est condamné
Il faut dire que Joao Neves marche sur l'eau avec le club de la capitale depuis le début de la saison. L'ancien de Benfica est titulaire au sein de la formation entraînée par Luis Enrique. L'Espagnol lui donne une énorme confiance, ce qui plait au Portugais. Liverpool va quand même tenter sa chance et tenter d'animer le marché cet hiver. Le Paris Saint-Germain est prévenu, d'autant que Joao Neves n'est pas le seul joueur à plaire. C'est le cas de Vitinha, qui fait tourner la tête du Real Madrid. Les pensionnaires du Parc des Princes ont néanmoins les moyens de refuser la plupart des offres pour leurs joueurs.
0
Articles Recommandés
jurgen klopp dement la rumeur real madrid iconsport 249364 0022 391484
Premier League

Klopp rappelé en urgence par Liverpool

Mbappe Real
Liga

Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche

Maignan Milan
Serie A

Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC

Giroud LOSC
Ligue 1

L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris

Fil Info

23:20
Klopp rappelé en urgence par Liverpool
22:57
Liga : Le Real Madrid évite le pire à Elche
22:46
Serie A : Maignan offre le derby au Milan AC
22:41
L1 : Giroud voit double, le LOSC renverse Paris
22:41
L1 : Programme TV et résultats de la 13e journée
22:00
Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent
21:40
Le Barça calme officiellement le PSG au mercato
21:20
FCN : Les arbitres ne respectent pas Nantes, Castro en a marre

Derniers commentaires

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

t es gentil gamin

OM : Un attaquant déjà annoncé au mercato d'hiver

Il est pas a vendre Greenwood

Benatia s'attaque aux médias et aux arbitres, les Marseillais l'adorent

Paris est au dessus on le sait et Benatia est une bénédiction pour L'OM.

L'OL se contente d'un triste point à Auxerre

L'OM c'est pauvre dans le jeu avec 33 buts en 13 matchs....pendant que tu t'extasies sur une equipe qui a +3 de goal average en mettant rarement plus d'un but par match....un peu de serieux 🤣

Zéro pointé, ce joueur de l'OL dégoûté

13 buts en 5 saisons pro ... j'attends plus rien de lui !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading