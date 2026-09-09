Bordeaux tient déjà son joueur vedette pour la R1

Les Girondins de Bordeaux ne savent pas encore dans quelle division ils joueront cette saison, mais le club au scapulaire tient déjà un renfort de choc. Entré au club à l'âge de 14 ans, Benoît Trémoulinas propose de venir rejouer à Bordeaux.

La seule certitude pour les supporters bordelais, c'est que leur formation n'évoluera pas au niveau national, la FFF ayant mis un terme la semaine passée aux nombreuses supputations sur l'avenir des Girondins. Désormais, on attend seulement de savoir si le club de Gérard Lopez sera placé en liquidation judiciaire ou pas. Le club au scapulaire va donc repartir chez les amateurs. Cependant, il peut compter sur la présence éventuelle d'anciens joueurs qui ont écrit les grandes heures des Girondins. Ainsi, ce mercredi, se confiant à Ici Gironde, Benoît Trémoulinas, âgé de 40 ans mais qui est encore affûté physiquement, a confié qu'il était prêt à prendre une licence avec son club formateur afin de rendre service à Bordeaux.

Trémoulinas accepte de sortir de sa retraite

Annonçant qu'il était volontaire pour accepter n'importe quel rôle bénévole, et donc à ressortir ses crampons, l'ancien international français, qui a pris sa retraite en 2019 après un dernier contrat à Séville, est disposé à évoluer en R1 ou R2. « Si on fait appel à moi, je serai là, même s'il faut être bénévole du club, je serai bénévole, il n'y a aucun souci de m'inscrire dans ce projet-là. Et s’il faut rechausser les crampons pour jouer en R1 ou R2, je le ferai aussi, avec grand plaisir, parce que les Girondins de Bordeaux, ça reste mon club de cœur », a confié, au micro de la radio locale, Benoît Trémoulinas.

Pour l'instant, on est encore loin de tout cela. Ainsi, le tribunal de commerce pense qu'encore une fois Gérard Lopez peut s'en sortir en trouvant un repreneur, même pour des Girondins de Bordeaux qui évolueront au niveau régional. Et il a donc donné un délai supplémentaire à l'homme d'affaires. Un Gérard Lopez qui pendant ce temps-là fait des rallyes en Amérique du Sud.