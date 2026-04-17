Les titis coûtent une fortune au PSG

Fier de son centre de formation, le Paris Saint-Germain récolte les fruits de ses investissements financiers. Le club de la capitale dépense des sommes importantes pour le développement de ses jeunes talents à la fois sur et en dehors des terrains.

Au Paris Saint-Germain , l’équipe première n’est pas la seule à atteindre le dernier carré d’une compétition européenne. Les U19 vont disputer une demi-finale de Youth League contre le Real Madrid ce vendredi. Ce parcours récompense la qualité du travail effectué dans les catégories inférieures, ainsi que les investissements financiers soulignés par le directeur sportif du centre de formation Yohan Cabaye.

« Il y a le terrain, mais derrière il y a toutes les ressources humaines qui leur permettent de pouvoir exercer, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir dormir sur place, en résidence, de pouvoir faire des activités, a énuméré l’ancien milieu auprès de Franceinfo. Donc forcément c'est un coût. Et aujourd'hui, la Fédération estime que ce coût représente 90 000 euros par joueur et par saison. » Une dépense bien calculée puisque le Paris Saint-Germain a touché 300 millions d’euros sur les ventes de ses titis sur la dernière décennie. La recette vaut le coup, même si ce n’est pas la priorité de la direction.

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« On a une mission prioritaire, c'est de fournir des joueurs pour l'équipe professionnelle, a confié Yohan Cabaye. Ou alors, malheureusement, si pour x raisons ce n'est pas possible, c'est de leur permettre de jouer au plus haut niveau possible. Si le bilan est positif ? Pour moi, oui. Il y a quatre nouveaux jeunes joueurs qui ont débuté avec les professionnels cette année (Quentin Ndjantou, Mathis Jangeal, Stanley Nsoki et David Boly). Chez les jeunes, on avance, on progresse, on continue à se développer comme il faut. » Longtemps critiqué pour son incapacité à profiter du vivier parisien, le Paris Saint-Germain a bien rectifié le tir.