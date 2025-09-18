psg la nouvelle surprise de luis enrique concernant marquinhos iconsport 264459 0086 396605

Les joueurs ont voté, Marquinhos reste capitaine du PSG

PSG18 sept. , 21:20
parAlexis Rose
Depuis son arrivée dans le club de la capitale française, Luis Enrique aime bien laisser le choix du capitaine à son groupe. Et selon les informations de RMC Sport, tous les joueurs du PSG ont bel et bien effectué un vote cette semaine pour désigner le capitaine de cette saison. Et le scrutin a donné Marquinhos vainqueur.

Buteur face à l’Atalanta en Ligue des Champions mercredi, le défenseur central brésilien conserve donc son brassard de capitaine. Élu depuis 2020 et le départ de Thiago Silva, Marquinhos a fini en tête des votes devant Achraf Hakimi (2e), Vitinha (3e) et Ousmane Dembélé (4e).
M. Aoás Corrêa

M. Aoás Corrêa

BrazilBrésil Âge 31 Défenseur

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Coupe de France

Matchs3
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

On en parle du but de Veretout valable ou pas ? Il n y a que Bastien et en L1 Qatar que ce but peut être refusé Quand on a encore 1000 points de retard en L1, on l a joue modeste ma petite Kenny 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Il sera le + grand club de France quand il aura déjà + de points que nous en L1 et que les Qatarix comme toi ne seront plus la A l Heure d aujourd'hui, ton vieux club de banlieue a + joué contre notre réserve que nos professionnels 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

On a gagné à 10 contre 11 deux fois chez eux. Meme Maxwell avait marqué. Faudrait attacher les lacets des joueurs pour niveler ce match

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Un match dure 90 minutes et toi le remontadé par excellence, tu le sais mieux que personne 🤣

OM-PSG : Les Marseillais y ont cru, ça n'a pas duré

Normalement le plus grand club de France ne compte pas compter sur les blessures adverses.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
LOSC Lille
1043108135
3
Monaco
94301385
4
O. Lyonnais
94301363
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
54121033
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

