Le PSG tient une signature énorme, annonce imminente

Taulier du PSG la saison dernière, Willian Pacho est sans conteste l’un des meilleurs défenseurs au monde désormais. Pour le club parisien, sa prolongation est par conséquent un enjeu majeur.

Recruté par le Paris Saint-Germain en août 2024 pour 40 millions d’euros, Willian Pacho a débarqué dans la capitale française avec le statut de joueur méconnu du grand public. Il n’a pas fallu très longtemps à l’international équatorien pour mettre tout le monde d’accord. Au côté du capitaine Marquinhos, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort a bluffé ses coéquipiers, le staff de Luis Enrique et les supporters du PSG en s’imposant comme l’un des meilleurs défenseurs au monde.

Malgré un contrat jusqu’en juin 2029, Luis Campos et Luis Enrique ont ainsi fait de la prolongation du joueur de 24 ans une priorité. L’idée est de le revaloriser et de blinder encore davantage un joueur qui attise logiquement des convoitises en Europe, où Liverpool a par exemple manifesté son intérêt. Les négociations ont très bien avancé au cours des dernières semaines à tel point qu’un accord n’est plus très loin concernant Willian Pacho, dont l’annonce de la prolongation pourrait vite arriver selon La Source Parisienne.

Pacho va prolonger, c'est imminent

« Concernant Pacho, le joueur se sent très bien sur Paris et vient de gagner le titre européen suprême en rouge et bleu. Actuellement engagé jusqu’en 2029, Il se prépare à prolonger jusqu’en 2030, le PSG va donc encore sécuriser un de ses talents. Une annonce groupée avec d’autres prolongations pourrait intervenir aux alentours de la trêve hivernale » a glissé sur X le compte spécialisé. Une excellente nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels devraient donc profiter du roc équatorien de 24 ans encore de nombreuses années. Reste à voir quels seront les autres joueurs du PSG à prolonger leur contrat cet hiver. Les regards se tournent logiquement vers Joao Neves, Désiré Doué ou encore Bradley Barcola, des jeunes éléments à fort potentiel que Paris souhaite sécuriser sur le long terme.