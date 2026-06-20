Les cadors anglais s’unissent contre le PSG

« Le football est un jeu simple. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes, et à la fin, les Allemands gagnent toujours. » (Gary Lineker)
Les ivoiriens ont loupé trop d occasions pour tuer ce match.
Ah ouais, les clubs anglais s unissent carrément contre le PSG ? 😂 c est pas comme si tous les mercatos post coupe du monde partaient à chaque fois en sucette pour tous les joueurs qui performent pendant la compétition et dont le prix explose logiquement, je vois pas où se trouve le soi-disant front anglais contre le PSG, c est du n importe quoi 😂 un peu de sérieux tout de même
Je pense que tu n'as pas vu le match. Dans tous les cas... Kylian Mbappé t'as bien fermé ton clapet à merde. ^^
C'est pas faux ! Mdr
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