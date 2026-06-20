Les cadors anglais s’unissent contre le PSG

Relégué avec West Ham, Crysencio Summerville ne sera pas retenu cet été. L’ailier des Hammers ressemblait à une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain. Mais les performances du Néerlandais au Mondial 2026 compliquent sérieusement la tâche des Parisiens.

Le Paris Saint-Germain ne travaille pas seulement sur la piste Yan Diomandé. Pour compenser un possible départ dans son secteur offensif, le club de la capitale s'active sur d’autres dossiers comme celui de Crysencio Summerville. Très en vue cette saison, l’ailier de 24 ans fait partie des rares satisfactions à West Ham. Les Hammers, relégués en Championship, sont donc contraints de laisser le Néerlandais filer. En bon connaisseur du marché, Luis Campos a tout de suite flairé le bon coup. Sauf que le conseiller sportif parisien ne s’attendait pas à voir sa cible crever l’écran pour ses débuts au Mondial 2026.

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L’international néerlandais s’est montré à son avantage contre le Japon (2-2) dimanche dernier. Résultat, de nombreux clubs anglais, qui suivaient déjà probablement l’ancien joueur de Leeds United, se sont subitement réveillés. Selon les informations de Foot Mercato , Aston Villa, Tottenham, Arsenal et Manchester United ont débarqué. De quoi se frotter les mains pour West Ham qui réclamait 50 millions d’euros pour son ailier avant le début de la Coupe du monde, et qui profite logiquement de sa performance pour revoir son prix à la hausse.

Loin de posséder la même puissance financière, les courtisans italiens de Crysencio Summerville, à savoir la Roma et l’AC Milan, ont préféré abandonné la partie. Et de son côté, le Paris Saint-Germain se retrouve au milieu d’écuries anglaises alors que Luis Campos avait déjà entamé des discussions avec les Hammers au sujet d’un double transfert de l’ailier et du milieu portugais Mateus Fernandes. La tâche se complique sérieusement pour le conseiller sportif qui déteste participer à des enchères pour ses différentes cibles.