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Lens-PSG reporté, les Parisiens abandonnent

PSG24 mars , 16:00
parCorentin Facy
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Dans un communiqué publié lundi soir, le RC Lens s’est officiellement prononcé contre le report de son match face au PSG, initialement prévu le 11 avril prochain.
Après avoir obtenu le report de son match contre Nantes entre l’aller et le retour face à Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain espère obtenir la même faveur de la part du RC Lens. Et pour cause, le club de la capitale doit jouer à Bollaert le 11 avril prochain entre les matchs PSG-Liverpool et Liverpool-PSG en coupe d’Europe. Sauf que cette fois, Nasser Al-Khelaïfi tombe sur un club qui n’a aucunement l’intention de lui faire de cadeau comme le Racing Club de Lens l’a confirmé dans un communiqué publié lundi soir.
« Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le Racing Club de Lens a, dès les premières sollicitations, fait connaître au Paris Saint-Germain son intention de ne pas voir cette date modifiée » précise en outre le club dirigé par Joseph Oughourlian. C’est à présent le conseil d’administration de la LFP qui va trancher, et qui a le pouvoir de modifier la date… même sans l’accord du RC Lens. Mais cela n’aurait aucun sens pour Romain Beddouk, journaliste pour le Winamax FC et pour Ici Paris.
« Il faut jouer ce match à Lens le 11 avril. J'entends l'argument de favoriser les clubs français engagés en Europe mais ça ne peut pas se faire au détriment de clubs qui auraient un réel désavantage (pas jouer pendant 15 jours puis tous les 3j) » estime le journaliste, pourtant pro-PSG. Le compte @MediaParisien est du même avis. « Perso, je suis d’accord si un club ne veut pas décaler le match, on joue à la date prévue et basta. Rendez-vous le 11 avril, que le meilleur gagne (le PSG) ! » a-t-il publié sur X. Dans le même ton, un autre compte communautaire rejoint l’avis général.

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« Compréhensible soyons honnêtes on peut comprendre leur position. Seule chose à faire, jouer ce match et tout faire pour prendre les trois points. Être grand sur et en dehors du terrain comme le @PSG_inside l’a toujours été » publie @PSGCommunity. Contre toute attente, les Parisiens rejoignent finalement l’avis exprimé par le RC Lens depuis lundi soir. Malgré cela, le Paris Saint-Germain devrait continuer à faire son maximum pour obtenir le report du match prévu le 11 avril. Nul doute en revanche que si la LFP cède et répond favorablement à la demande du PSG, cela fera couler énormément d’encre.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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