Lens-PSG reporté, les Parisiens abandonnent

Dans un communiqué publié lundi soir, le RC Lens s’est officiellement prononcé contre le report de son match face au PSG, initialement prévu le 11 avril prochain.

Après avoir obtenu le report de son match contre Nantes entre l’aller et le retour face à Chelsea en huitième de finale de Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain espère obtenir la même faveur de la part du RC Lens . Et pour cause, le club de la capitale doit jouer à Bollaert le 11 avril prochain entre les matchs PSG-Liverpool et Liverpool-PSG en coupe d’Europe. Sauf que cette fois, Nasser Al-Khelaïfi tombe sur un club qui n’a aucunement l’intention de lui faire de cadeau comme le Racing Club de Lens l’a confirmé dans un communiqué publié lundi soir.

« Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le Racing Club de Lens a, dès les premières sollicitations, fait connaître au Paris Saint-Germain son intention de ne pas voir cette date modifiée » précise en outre le club dirigé par Joseph Oughourlian. C’est à présent le conseil d’administration de la LFP qui va trancher, et qui a le pouvoir de modifier la date… même sans l’accord du RC Lens. Mais cela n’aurait aucun sens pour Romain Beddouk, journaliste pour le Winamax FC et pour Ici Paris.

« Il faut jouer ce match à Lens le 11 avril. J'entends l'argument de favoriser les clubs français engagés en Europe mais ça ne peut pas se faire au détriment de clubs qui auraient un réel désavantage (pas jouer pendant 15 jours puis tous les 3j) » estime le journaliste, pourtant pro-PSG. Le compte @MediaParisien est du même avis. « Perso, je suis d’accord si un club ne veut pas décaler le match, on joue à la date prévue et basta. Rendez-vous le 11 avril, que le meilleur gagne (le PSG) ! » a-t-il publié sur X. Dans le même ton, un autre compte communautaire rejoint l’avis général.

« Compréhensible soyons honnêtes on peut comprendre leur position. Seule chose à faire, jouer ce match et tout faire pour prendre les trois points. Être grand sur et en dehors du terrain comme le @PSG_inside l’a toujours été » publie @PSGCommunity. Contre toute attente, les Parisiens rejoignent finalement l’avis exprimé par le RC Lens depuis lundi soir. Malgré cela, le Paris Saint-Germain devrait continuer à faire son maximum pour obtenir le report du match prévu le 11 avril. Nul doute en revanche que si la LFP cède et répond favorablement à la demande du PSG, cela fera couler énormément d’encre.