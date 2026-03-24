Lens-PSG reporté, les Parisiens abandonnent

On devrait être tous solidaire yen a marre de l'incompétence générale de ces arbitres et la VAR n'en parlons pas
Week-end de l'ose por les arbitres que ça soit à Lyon ou à Marseille c'est scandaleux
On t'a déjà dit de t'occuper de ton gros cul dégueulasse !!!
Liverpool n'a rien à dire , quoiqu'il arrive on leur mettra la meilleure équipe possible quitte à mettre la bis contre Lens. Et nous utilisons toutes les solutions à notre disposition, ce n'est pas de la triche, ce sont les règles.
+ 1000 pour ces deux exemples.... permis tant d'autres
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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Communiqué du Racing Club de Lens Le 6 mars dernier, la programmation de la rencontre opposant le Racing Club de Lens au Paris Saint-Germain a été arrêtée, officialisant un cadre auquel chacun était alors convié à se conformer. Dans un esprit de responsabilité et de mesure, le