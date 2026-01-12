Le PSG a enfin trouvé le concurrent d'Hakimi

Le PSG ne souhaite pas bouleverser son effectif cet hiver, mais a déjà identifié plusieurs profils susceptibles de renforcer l’équipe de Luis Enrique lors de la prochaine intersaison.

À Paris, l’objectif est clairement de miser sur la stabilité. Luis Enrique croit en son groupe, malgré une profondeur d’effectif qui soulève parfois des interrogations. Toutefois, les résultats récents du PSG jouent en faveur de l’ancien sélectionneur de l’Espagne, bien décidé à aller au bout de ses idées. L’été prochain, la situation pourrait néanmoins être bien différente dans la capitale, où de grandes manœuvres sont évoquées.

Parmi les chantiers considérés comme prioritaires par la direction francilienne figure la défense. Et les champions d’Europe pourraient bien avoir identifié la perle rare pour venir concurrencer un certain Achraf Hakimi sur le côté droit.

Le PSG craque pour un prodige portugais

Selon les dernières informations de Nicolò Schira, le PSG se montre très intéressé par le profil d’Alberto Costa, actuellement au FC Porto. Le journaliste italien précise que les champions d’Europe suivent de près la situation du défenseur portugais de 22 ans pour une arrivée l'été prochain.

Tout laisse penser que le club portugais exigera un montant conséquent pour laisser partir son joyau. Toutefois, Luis Campos, fort de son réseau particulièrement étendu au Portugal, pourrait jouer un rôle clé dans ce dossier et faire la différence afin de mener les discussions à leur terme.

Au PSG, Costa pourrait poursuivre sa progression au plus haut niveau en apprenant aux côtés des meilleurs. Très utilisé dans la capitale, Achraf Hakimi enchaîne les rencontres et aura besoin d’un remplaçant de qualité capable de le concurrencer. Alberto Costa possède toutes les qualités techniques et physiques pour devenir une référence à son poste.

Conscient de son potentiel, le club parisien ne souhaite pas passer à côté de ce transfert. Cette saison avec Porto, le natif de Santo Tirso a disputé 24 matchs toutes compétitions confondues, délivrant notamment 6 passes décisives.