Le Real supplie Mbappé d’achever le PSG

Le Real Madrid rêve de moins en moins secrètement de faire signer Achraf Hakimi. Le PSG n'a aucune inquiétude à ce sujet, mais il faudra tout de même se méfier de l'attitude de Kylian Mbappé, très proche du Marocain.

Si les relations entre le FC Barcelone et le Paris SG se sont réchauffées ces dernières semaines et ont débouché sur une demande de retour du club catalan auprès de l’association des clubs européens, le Real Madrid est de son coté encore loin d’être un club ami pour Nasser Al-Khelaïfi. La principale raison de ce désaccord date de 2024 et de l’arrivée de Kylian Mbappé libre, alors que le dirigeant qatari était persuadé que l’attaquant français finirait par prolonger, quitte à employer la méthode forte.

Depuis, rien n’est pardonné à Florentino Pérez du côté de la capitale française, où on attend de prendre sa revanche à la première occasion. Et voir un joueur du PSG sous contrat rejoindre le Real Madrid contre l’avis des champions d’Europe ne semble pas prêt d’arriver. Même le média pro-merengue Defensa Central le reconnait, il y a peu de chances que la Casa Blanca parvienne à convaincre le PSG de lui vendre Achraf Hakimi.

Il s’agit pourtant d’un joueur qui fait clairement rêver Florentino Pérez. Ancien élément du club dans le centre de formation, le Marocain fait partie des meilleurs au monde à son poste. Son ami Kylian Mbappé est au Real, mais c’est, selon Defensa Central, le seul réel argument donc dispose la formation de Santiago Bernabeu dans son arsenal. Sportivement comme financièrement, le PSG n’a rien à craindre et le Lion de l’Atlas a récemment prolongé jusqu’en 2029.

Même si le Real Madrid venait à mettre 100 millions d’euros sur la table, le PSG ne laissera jamais partir Achraf Hakimi, ce qui clôt totalement le débat. A moins que Kylian Mbappé ne parvienne à mettre en place un jeu de séduction lui vendant un changement de statut et un retour en Espagne pour le forcer à envisager un départ de Paris. Néanmoins, l’espoir est mince de l’autre côté des Pyrénées, inversement proportionnellement à la confiance de Nasser Al-Khelaïfi, persuadé qu’il n’a rien à craindre du Real avant bien longtemps dans ce dossier.