Le Real supplie Mbappé d’achever le PSG

PSG11 oct. , 8:20
parGuillaume Conte
Le Real Madrid rêve de moins en moins secrètement de faire signer Achraf Hakimi. Le PSG n'a aucune inquiétude à ce sujet, mais il faudra tout de même se méfier de l'attitude de Kylian Mbappé, très proche du Marocain. 
Si les relations entre le FC Barcelone et le Paris SG se sont réchauffées ces dernières semaines et ont débouché sur une demande de retour du club catalan auprès de l’association des clubs européens, le Real Madrid est de son coté encore loin d’être un club ami pour Nasser Al-Khelaïfi. La principale raison de ce désaccord date de 2024 et de l’arrivée de Kylian Mbappé libre, alors que le dirigeant qatari était persuadé que l’attaquant français finirait par prolonger, quitte à employer la méthode forte. 
Depuis, rien n’est pardonné à Florentino Pérez du côté de la capitale française, où on attend de prendre sa revanche à la première occasion. Et voir un joueur du PSG sous contrat rejoindre le Real Madrid contre l’avis des champions d’Europe ne semble pas prêt d’arriver. Même le média pro-merengue Defensa Central le reconnait, il y a peu de chances que la Casa Blanca parvienne à convaincre le PSG de lui vendre Achraf Hakimi. 
Il s’agit pourtant d’un joueur qui fait clairement rêver Florentino Pérez. Ancien élément du club dans le centre de formation, le Marocain fait partie des meilleurs au monde à son poste. Son ami Kylian Mbappé est au Real, mais c’est, selon Defensa Central, le seul réel argument donc dispose la formation de Santiago Bernabeu dans son arsenal. Sportivement comme financièrement, le PSG n’a rien à craindre et le Lion de l’Atlas a récemment prolongé jusqu’en 2029. 
Même si le Real Madrid venait à mettre 100 millions d’euros sur la table, le PSG ne laissera jamais partir Achraf Hakimi, ce qui clôt totalement le débat. A moins que Kylian Mbappé ne parvienne à mettre en place un jeu de séduction lui vendant un changement de statut et un retour en Espagne pour le forcer à envisager un départ de Paris. Néanmoins, l’espoir est mince de l’autre côté des Pyrénées, inversement proportionnellement à la confiance de Nasser Al-Khelaïfi, persuadé qu’il n’a rien à craindre du Real avant bien longtemps dans ce dossier. 
Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Allez ma petite Kenny, ecoute les conseils de Doug Viens en visio me montrer ton bec perforé, on va rigoler RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Je suis sur et certains qu' il connait ce sport depuis l argent du Qatar Ce complexe, cette haine et ce temps perdu avec tous ses comptes sont une signature Etre + sur nos articles que sur ceux du PSG est une preuve Je l ai trop de fois grillé sur des âneries avec ce sport au debut des annees 2000 Je t en parle pas avec les années 80-90 alors L OM a gagne une coupe des clubs champions parait il 🤣

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Apaises ton coeur^^Fais la paix avec Greg et parlait foot c'est plus constructif :) Fais comme moi ,parles avec tout le monde,si tu es comme moi un supporter depuis plus de 30 ans ca ne vaut pas la peine de se dechirer entre supporters,ils sont comme nous ils ont la passion de leurs clubs.

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Il veut pas me montrer son bec partouzé Essaie de le motiver et tu viens avec nous 😉 On pourrait passer un bon moment a rire de ses comptes en bois

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

ah mais si vous vous parlez en visio enregistre ca doit etre trop marrant^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

