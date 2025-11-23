ICONSPORT_277087_0145

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

PSG23 nov. , 8:20
parMehdi Lunay
2
La forte domination du Paris Saint-Germain depuis un an est intimement liée à la présence de Vitinha sur le terrain. Le milieu portugais est peut-être le meilleur joueur du monde à son poste. Le Real Madrid l'a bien compris et tente tout pour obtenir son transfert.
Marco Verratti n'est plus qu'un lointain souvenir au Paris Saint-Germain. Cadre inamovible des Parisiens pendant près d'une décennie, l'Italien alliait technique et combativité extrême. Paris possède désormais Vitinha et il n'a pas à se plaindre de ce changement. Le Portugais est irrésistible depuis plusieurs mois, illuminant le jeu parisien dans tous types de matchs. Troisième du dernier Ballon d'Or, l'ancien joueur de Porto est le meilleur milieu du monde selon de nombreux observateurs. Autant dire que le PSG ne peut pas le perdre.

Le Real lâche un énorme prix pour Vitinha

Vitinha est considéré comme invendable au mercato. Cependant, cela n'effraye pas le Real Madrid. Les Merengue lorgnent sur le joueur portugais ces derniers mois. Moins dominateur dans l'entrejeu depuis son dernier sacre en Ligue des champions en 2024, le club espagnol n'a pas digéré les départs de Luka Modric et de Toni Kroos. Le milieu portugais est l'élément manquant dans le onze de Xabi Alonso. Le Real est prêt à tout pour obtenir sa signature, y compris à payer de nouveau un gros transfert.
Selon le site Fichajes, le club présidé par Florentino Perez entend offrir 150 millions d'euros pour faire céder le PSG. Une somme énorme qui correspond aux attentes parisiennes dans ce dossier selon le média espagnol. Toutefois, difficile de penser que le Paris Saint-Germain acceptera aussi facilement l'offre madrilène. Vitinha est un homme de base de Luis Enrique. Le club parisien a les reins suffisamment solides pour résister et ne fera pas de cadeaux à une formation rivale comme le Real. Reste à voir ce que voudra le joueur portugais. Florentino Perez a déjà su séduire plus d'une star du foot...
V. Machado Ferreira

V. Machado Ferreira

PortugalPortugal Âge 25 Milieu

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives3
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts1
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs12
Buts1
Passes décisives6
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
2
