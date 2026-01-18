Prolongation, rendement, cet autre joueur du PSG qui inquiète

Titulaire contre Lille vendredi soir, Senny Mayulu est passé à côté de son sujet et a été remplacé dès la mi-temps. Une prestation dans la lignée de dernières semaines décevantes au PSG. Le joueur de 19 ans est sous pression.

Malgré le large succès 3-0 contre le LOSC, la soirée de vendredi n'a pas été parfaite pour le Paris Saint-Germain . Les Parisiens ont été bousculés par les Lillois en première période. Avec un peu plus de réussite, Olivier Giroud et Ethan Mbappé auraient même placé le club nordiste aux commandes. Paris a réagi ensuite, profitant de la classe d'Ousmane Dembélé pour prendre le large. Senny Mayulu a symbolisé mieux que personne d'autre cette entame ratée. Aligné à la place de Joao Neves, le jeune titi de 19 ans a été inexistant au milieu de terrain et il a été remplacé dès la pause par Luis Enrique.

Mayulu souffre depuis plusieurs semaines

Une décision brutale qui fait toujours mal pour un aussi jeune joueur. Néanmoins, elle répond à une logique sportive claire et elle est presque indispensable. En effet, Mayulu est en grande difficulté au PSG ces derniers temps. Le Figaro est inquiet pour un joueur qui a progressé rapidement la saison dernière, au point de marquer un but en finale de Ligue des champions. Le journal donne des éléments pour expliquer la méforme du jeune homme.

Tout d'abord, Luis Enrique change très (trop ?) souvent son poste sur le terrain. Mayulu a évolué au milieu, sur un côté et même à la pointe de l'attaque parisienne contre Bilbao. De plus, il est actuellement en pleine négociation pour prolonger son contrat. Celui-ci court jusqu'en 2027. Un moment important dans sa jeune carrière. Enfin, l'enchaînement des matchs dans un club aussi compétitif que le PSG n'est pas simple à gérer à son âge. Une chose est sûre, Senny Mayulu est obligé de vite réagir sous peine de disparaître dans la hiérarchie.