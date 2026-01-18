ICONSPORT_282550_0141
Senny Mayulu

Prolongation, rendement, cet autre joueur du PSG qui inquiète

PSG18 janv. , 15:00
parMehdi Lunay
0
Titulaire contre Lille vendredi soir, Senny Mayulu est passé à côté de son sujet et a été remplacé dès la mi-temps. Une prestation dans la lignée de dernières semaines décevantes au PSG. Le joueur de 19 ans est sous pression.
Malgré le large succès 3-0 contre le LOSC, la soirée de vendredi n'a pas été parfaite pour le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont été bousculés par les Lillois en première période. Avec un peu plus de réussite, Olivier Giroud et Ethan Mbappé auraient même placé le club nordiste aux commandes. Paris a réagi ensuite, profitant de la classe d'Ousmane Dembélé pour prendre le large. Senny Mayulu a symbolisé mieux que personne d'autre cette entame ratée. Aligné à la place de Joao Neves, le jeune titi de 19 ans a été inexistant au milieu de terrain et il a été remplacé dès la pause par Luis Enrique.

Mayulu souffre depuis plusieurs semaines

Une décision brutale qui fait toujours mal pour un aussi jeune joueur. Néanmoins, elle répond à une logique sportive claire et elle est presque indispensable. En effet, Mayulu est en grande difficulté au PSG ces derniers temps. Le Figaro est inquiet pour un joueur qui a progressé rapidement la saison dernière, au point de marquer un but en finale de Ligue des champions. Le journal donne des éléments pour expliquer la méforme du jeune homme.
Tout d'abord, Luis Enrique change très (trop ?) souvent son poste sur le terrain. Mayulu a évolué au milieu, sur un côté et même à la pointe de l'attaque parisienne contre Bilbao. De plus, il est actuellement en pleine négociation pour prolonger son contrat. Celui-ci court jusqu'en 2027. Un moment important dans sa jeune carrière. Enfin, l'enchaînement des matchs dans un club aussi compétitif que le PSG n'est pas simple à gérer à son âge. Une chose est sûre, Senny Mayulu est obligé de vite réagir sous peine de disparaître dans la hiérarchie.
S. Mayulu

S. Mayulu

FranceFrance Âge 19 Milieu

Coupe de France

2025/2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs5
Buts1
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs14
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Derniers commentaires

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

J espère que lens vont gagner, ils ont pas la coupe d europe a gérer et ca serait bien qui refont le même coup que Montpellier

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

La meilleure ambiance d europe c'est le vélodrome qui rivalise avec Dortmund, y a autant de décibel , sur la sonorisation le vélodrome a étais bien conçu

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Bientôt Lens marseille on verra bien le résultat entre les nordiste et le ricain milliardaire

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Ambiance...a la 40 ème minute il y a plus un bruit....😬🤨

PSG : « Une puissance étrangère », à Massy le Qatar n’est pas le bienvenu

Au niveau ambiance non

