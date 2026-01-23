Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

Un énorme clash PSG-Dembélé, l'Allemagne l’annonce

Je n y crois absolument pas... Pour la simple raison que Dembele a un contrat jusqu en 2028, il aura alors 32ans, et vu la fragilité du joueur le club a toutes les raisons avant de le prolonger, pas dit qu a 32ans il est tjrs le coup rein, l efficacité, qu on ne renouvelle pas l erreur faite avec Neymar, on aura pas tjrs l Arabie Saoudite pour nous sauver les miches...