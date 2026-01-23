ICONSPORT_282905_0040

Le Real Madrid offre 100 ME au PSG pour Pacho

PSG23 janv. , 12:00
parGuillaume Conte
Désireux de s'offrir Willian Pacho pour solidifier sa défense, le Real Madrid a bien compris que ce serait impossible avec la prolongation de contrat de l'Equatorien que le PSG va bientôt annoncer.
A 24 ans, Willian Pacho est le taulier surprise du PSG. Jamais blessé, jamais suspendu, jamais fautif, l’Equatorien est la perle rare qui solidifie la défense parisienne. Acheté pour 40 millions d’euros à l’Eintracht Francfort lors de l’été 2024, le défenseur central a quasiment vu sa valeur doubler. Il faut dire que, s’il n’a pas été cité dans les finalistes pour le Ballon d’Or, Pacho a impressionné toute l’Europe avec sa régularité, son engagement physique et sa concentration de tous les instants. Difficile de le prendre à défaut, rare de le voir manquer un geste. Luis Enrique l’adore, et le titularise dès qu’il le peut. En 18 mois, il vient de disputer 81 matchs tout de même, et quasiment à chaque fois dans le 11 de départ.

Pacho, le défenseur en or du PSG 

Une réussite qui fait des jaloux, à commencer par le Real Madrid. Selon les informations de ESPN, le club merengue, qui a décidément un faible pour les joueurs du PSG après Achraf Hakimi, Fabian Ruiz et Vitinha, rêve de convaincre Willian Pacho de venir à la Casa Blanca. Il faut dire que la défense centrale, qui faisait autrefois la force des Merengue avec des joueurs comme Pépé, Sergio Ramos, Militao et Rudiger, perd pied ces derniers mois. Aurélien Tchouaméni dépanne régulièrement alors qu’il n’est pas du tout à l’aise à ce poste, et cela ne fait pas très sérieux pour une équipe de ce standing.
Résultat, le média sportif affirme que Florentino Pérez prépare une offre de 100 millions d’euros pour convaincre le PSG de lui vendre son Equatorien. Si la plus-value serait colossale pour Paris, le club francilien n’a aucune intention de céder son défenseur. Une offre totalement déraisonnable ferait tout de même réfléchir Nasser Al-Khelaïfi, qui n’a jamais vendu un joueur contre sa volonté.
Aucune attaque n’aura lieu cet hiver, mais en vue de l’été prochain, il n’est pas impossible de voir le Real Madrid tâter le terrain auprès du joueur, pour savoir si un rôle clé au sein de la défense de la Maison Blanche, avec un salaire largement revu à la hausse, pourrait le tenter. Problème de taille toutefois pour Florentino Pérez, si le PSG ne l’a pas encore officialisé, il a bien trouvé un accord pour prolonger le contrat de Pacho, et l’emmener jusqu’en 2030 avec un salaire là aussi bien revu à la hausse pour coller avec son niveau de performance.
W. Pacho Tenorio

W. Pacho Tenorio

EcuadorÉquateur Âge 24 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs7
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs13
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
