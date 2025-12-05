Balerdi retenu, le mauvais calcul de l’OM

Convoité pendant le mercato estival, Leonardo Balerdi avait été retenu par ses dirigeants. L’Olympique de Marseille espérait le voir assumer son rôle de leader avant un gros transfert à l’avenir. Mais les performances du défenseur central risquent de contrecarrer les plans prévus.

Tout le monde connaît la philosophie de Pablo Longoria. Dans l’esprit du président de l’Olympique de Marseille , personne n’est vraiment intransférable. Une proposition alléchante peut faire basculer l’avenir d’un joueur à tout moment. Ce n’était pourtant pas le message transmis sur le cas Leonardo Balerdi cet été. Annoncé dans le viseur d’écuries telles que la Juventus Turin et l’Atlético Madrid, le défenseur central bénéficiait d’une belle cote sur le marché des transferts. Mais le club phocéen a laissé filtré l’information selon laquelle l’Argentin n’était absolument pas disponible.

Manifestement, le vice-champion de France, qui a pas mal chamboulé son secteur défensif, souhaitait au moins garder un minimum de stabilité avec un cadre censé assumer son statut avant un potentiel gros transfert. Mais quelques mois plus tard, on peut s’interroger sur le choix de la direction. Leonardo Balerdi reste régulièrement aligné par l’entraîneur Roberto De Zerbi cette saison. Mais la rude concurrence le rend beaucoup mois indispensable, d’autant que l’ancien joueur du Borussia Dortmund reste capable du meilleur comme du pire.

Balerdi stagne

Cette irrégularité persistante explique sans doute pourquoi Transfermarkt continue d’estimer sa valeur à « seulement » 20 millions d’euros. On est sans doute loin du prix attendu par la direction olympienne pour un cadre sous contrat jusqu’en 2028. Et qui effectue sa sixième saison chez le pensionnaire du Vélodrome. En tout cas, même si la presse italienne continue d’évoquer un intérêt de la Juventus Turin, il serait étonnant de voir un courtisan casser sa tirelire pour Leonardo Balerdi. L’Olympique de Marseille a peut-être laissé passer sa chance.