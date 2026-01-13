ICONSPORT_271119_0008
guimaraes

Le PSG vise Bruno Guimaraes, c'est confirmé

PSG13 janv. , 14:30
parHadrien Rivayrand
7
Le PSG a déjà des profils en tête pour renforcer l’effectif de Luis Enrique l’été prochain. Parmi eux figure Bruno Guimarães.
Le Paris Saint-Germain a subi un énorme coup dur ce lundi soir avec une élimination en Coupe de France dès les seizièmes de finale face au Paris FC au Parc des Princes. Si les hommes de Luis Enrique ont largement dominé la rencontre, ils sont retombés dans certains travers, notamment au niveau de la finition. Le milieu de terrain n’a pas non plus affiché son rendement habituel. L’enchaînement des matchs continue de peser sur un groupe limité en nombre.
L’été prochain, le PSG pourrait donc décider de recruter dans l’entrejeu afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et un profil plaît particulièrement du côté de Newcastle

Guimaraes de retour en Ligue 1 ? 

Selon les dernières informations de TeamTalk, le PSG serait en effet très intéressé par les services de Bruno Guimarães. Le milieu brésilien des Magpies est sous contrat avec Newcastle jusqu’en juin 2028. Si le club anglais souhaite tout faire pour lui faire signer un nouveau bail, l’ancien Lyonnais réfléchirait sérieusement à la suite à donner à sa carrière.
D’autant que le PSG, mais aussi Manchester City, sont sur les rangs pour le recruter. L’été dernier, Bruno Guimarães disposait d’une clause libératoire fixée à 115 millions d’euros, un montant à la portée des clubs intéressés par l’international brésilien.

Lire aussi

Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millionsBarcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions
Dans la capitale, le joueur de 28 ans pourrait apporter sa science du jeu et sa qualité technique dans un système capable de le mettre pleinement en valeur. Le PSG dispute en outre la Ligue des champions chaque saison et nourrit l’ambition de remporter le titre. Newcastle ne peut pas en dire autant, même si Guimarães s’épanouit en Premier League.
L’équipe qui raflera la mise dans ce dossier XXL devra avancer les meilleurs arguments, car le natif de Rio de Janeiro se trouve à un tournant de sa carrière et souhaite offrir le meilleur de ce qu’il lui reste à une institution ambitieuse sur le long terme.
7
Articles Recommandés
ICONSPORT_263649_0001
Liga

Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone

ICONSPORT_275756_0114
PSG

Le PSG mauvais perdant, ça se confirme

ICONSPORT_266359_0082
OM

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

ICONSPORT_264177_0051
Rennes

Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro

Fil Info

13 janv. , 17:01
Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone
13 janv. , 17:00
Le PSG mauvais perdant, ça se confirme
13 janv. , 16:40
OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé
13 janv. , 16:20
Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro
13 janv. , 16:20
Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France
13 janv. , 16:00
Enorme bonne nouvelle pour l’OL
13 janv. , 15:30
De Zerbi donne les deux conditions pour plaquer l'OM
13 janv. , 15:00
Paris drague Mathys Tel avec une offre irrefusable
13 janv. , 14:57
Romain Faivre et Sofiane Boufal débarquent au Havre

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'est cet été au mois de juillet que vous avez perdu, pendant cette compétition de pacotille qui a fait que vos joueurs sont cuits depuis cet automne. Ne prends pas de vacances durant un an et tu verras si tu es efficace au boulot.

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading