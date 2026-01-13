Le PSG vise Bruno Guimaraes, c'est confirmé

Le PSG a déjà des profils en tête pour renforcer l’effectif de Luis Enrique l’été prochain. Parmi eux figure Bruno Guimarães.

Le Paris Saint-Germain a subi un énorme coup dur ce lundi soir avec une élimination en Coupe de France dès les seizièmes de finale face au Paris FC au Parc des Princes. Si les hommes de Luis Enrique ont largement dominé la rencontre, ils sont retombés dans certains travers, notamment au niveau de la finition. Le milieu de terrain n’a pas non plus affiché son rendement habituel. L’enchaînement des matchs continue de peser sur un groupe limité en nombre.

L’été prochain, le PSG pourrait donc décider de recruter dans l’entrejeu afin de ne pas répéter les mêmes erreurs. Et un profil plaît particulièrement du côté de Newcastle

Guimaraes de retour en Ligue 1 ?

Selon les dernières informations de TeamTalk, le PSG serait en effet très intéressé par les services de Bruno Guimarães. Le milieu brésilien des Magpies est sous contrat avec Newcastle jusqu’en juin 2028. Si le club anglais souhaite tout faire pour lui faire signer un nouveau bail, l’ancien Lyonnais réfléchirait sérieusement à la suite à donner à sa carrière.

D’autant que le PSG, mais aussi Manchester City, sont sur les rangs pour le recruter. L’été dernier, Bruno Guimarães disposait d’une clause libératoire fixée à 115 millions d’euros, un montant à la portée des clubs intéressés par l’international brésilien.

Lire aussi Barcola lâche le PSG, Liverpool offre 100 millions

Dans la capitale, le joueur de 28 ans pourrait apporter sa science du jeu et sa qualité technique dans un système capable de le mettre pleinement en valeur. Le PSG dispute en outre la Ligue des champions chaque saison et nourrit l’ambition de remporter le titre. Newcastle ne peut pas en dire autant, même si Guimarães s’épanouit en Premier League.

L’équipe qui raflera la mise dans ce dossier XXL devra avancer les meilleurs arguments, car le natif de Rio de Janeiro se trouve à un tournant de sa carrière et souhaite offrir le meilleur de ce qu’il lui reste à une institution ambitieuse sur le long terme.